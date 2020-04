Samsung: 1º trimestre de 2020 com 42 mil milhões de euros em receita

Quase a finalizar o primeiro mês do segundo trimestre de 2020, as empresas ainda estão a concluir as contas referentes aos primeiros três meses. A Samsung apresentou os seus resultados, onde mostra que conseguiu angariar perto de 42 mil milhões de receita neste período.

Estes números podem ser vistos como positivos, considerando o impacto devastador que a crise causada pela COVID-19 está a ter, nomeadamente nas empresas de tecnologia.

Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas empresas e lojas fecharam as suas portas durante meses, em vários países. E muitas ainda continuam com a atividade a funcionar a uma velocidade mais lenta. Todas estas condicionantes estão a provocar quebras na economia, e em várias empresas podem mesmo traduzir-se no seu encerramento.

Assim, como seria de esperar, os resultados deste primeiro trimestre foram significativamente penalizados. E esta vai ficar marcada com uma das fases mais difíceis da nossa história. Essa realidade começa a verificar-se agora, numa altura em que as empresas apresentam os resultados destes três primeiros meses de 2020. No entanto, para algumas marcas, as contas deste 1/4 do ano não foram assim tão más.

Samsung fecha 1º trimestre de 2020 com 42 mil milhões em receita

A Samsung também foi uma das afetadas pelo Coronavírus. Perto do final de fevereiro de 2020, demos conta de que a pandemia tinha obrigado ao encerramento da fábrica que produz o Galaxy Z Flip. Depois, já em março, a marca sul-coreana estimava que as vendas do Galaxy S20 estariam abaixo do esperado, devido à COVID-19.

Agora a empresa apresentou os seus resultados do 1º trimestre e até que não tem motivos para se queixar, sendo que a própria os considera como “sólidos”.

Segundo a Samsung, a receita total obtida nos primeiros três meses de 2020 foi de 45,4 mil milhões de dólares, o que corresponde a 41,15 mil milhões de euros. Este valor é 7,6% mais baixo comparativamente ao 4º trimestre de 2019. Já se compararmos ao 1º trimestre de 2019, este montante está 5,6% abaixo.

Mas se falarmos em lucro operacional, a sul-coreana conseguiu um aumento de 164 milhões de dólares (~150 milhões de euros), tendo obtido um total de 5,3 mil milhões de dólares, perto de 5 milhões de euros.

No entender da Samsung, estes resultados foram condicionados pela pandemia e estima-se que o segundo trimestre expresse ainda mais esta crise. Isto porque os meses deste segundo período de 2020 são exatamente aqueles onde muitos países iniciaram o isolamento social.

Setor dos smartphones Samsung com resultados animadores

O departamento mobile da gigante tecnológica teve um bom desempenho neste período. De acordo com os números, este setor registou uma receita de 21,3 mil milhões de dólares (~19,6 mil milhões de euros) e um lucro de US$1,15 mil milhões, um pouco mais de mil milhões de euros.

A empresa parece realista e espera que a procura de smartphones tenha uma queda significativa durante o 2º trimestre de 2020, devido aos efeitos da COVID-19.

Para além disso, a Samsung afirma que vai lançar mais smartphones dobráveis e novos produtos da linha Galaxy Note, estando ainda a trabalhar na categoria da rede 5G.