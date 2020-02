Coronavírus chegou à Coreia e Samsung fechou a fábrica que produz o Galaxy Z Flip

Os números de mortes desta doença não param de crescer. Segundo as informações mais recentes, o Coronavírus COVID-19 já fez 2 361 vítimas mortais e 77 918 infetados. Além deste cenário negro, há uma nova preocupação, isto porque foram confirmados 34 casos em Itália que levaram ao encerramento de todos os locais públicos em dez municípios.

Apesar de estar a diminuir o número de casos na China, o vírus chegou à Coreia e já obrigou a Samsung a fechar a fábrica que produz o Samsung Galaxy Z Flip.

Produção do Galaxy Z Flip da Samsung vítima do coronavírus

Até recentemente, parecia que a Samsung seria muito menos afetada pelo surto de Coronavírus do que outros fabricantes de smartphones, como a Apple, que têm as suas fábricas na China. Isto porque a Samsung tem à maior parte da sua produção ocorrer na Coreia, Índia e Vietname.

A doença, no entanto, não conhece fronteiras, e um caso de Coronavírus já foi confirmado na fábrica de smartphones da Samsung em Gumi, levando ao encerramento de toda a instalação, informa a Reuters.

A empresa colocou os colegas que entraram em contacto com o funcionário infetado em quarentena e tomaram medidas para o vigiar face a uma possível infeção.

Afirmou a Samsung em comunicado à imprensa.

Coreia tem centenas de infetados com o coronavírus

A fábrica produz principalmente smartphones de última geração para o mercado local, mas também é responsável pela produção do novo smartphone Galaxy Z Flip da Samsung, relata a publicação local Hankyung. Atualmente, existem 433 casos confirmados de Coronavírus na Coreia do Sul, o dobro do número divulgado anteriormente.

A fábrica permanecerá fechada até segunda-feira e os trabalhadores que trabalham na mesma área foram solicitados para se autocolocar em quarentena. O piso de trabalho específico também foi fechado e a Samsung está atualmente a esterilizá-lo. Quando os trabalhadores voltarem na próxima semana, a Samsung recomendará que usem máscaras, evitem viagens domésticas e privilegiem as videoconferências.

Analistas do IDC observam que o impacto do surto do vírus no ecossistema de dispositivos inteligentes está a ser subestimado em grande parte.

Por enquanto, o foco deva ser a saúde e o bem-estar, e não o impacto económico dos esforços de mitigação. Mas o mundo vai ficar diferente.