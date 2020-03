Vendas do Samsung Galaxy S20 estão abaixo do esperado

Dos equipamentos mais esperados pelos utilizadores, os que fazem parte da nova gama Galaxy S20 encontram-se nos primeiros lugares do TOP. A Samsung apostou fortes nestes smartphones, aguçando o apetite do mercado e dos consumidores.

No entanto, segundo um relatório, parece que as vendas dos smartphones desta linha, não estão a corresponder às expetativas da empresa, mostrando-se abaixo do esperado.

Samsung com vendas abaixo ao esperado na gama Galaxy S20

O site sul coreano Sedaily, emitiu nesta quinta-feira, 26 de março, um relatório onde indica que as vendas da gama Galaxy S20 estão abaixo ao que era esperado.

Esta gama inclui, para além do Samsung Galaxy S20, também o Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra.

De acordo com o relatório, as vendas dos smartphones que completam esta linha, representam “apenas 60% do que o Galaxy S10 conseguiu no mesmo período em 2019”.

O site adianta que a Samsung Eletronics realizou uma videoconferência privada com investidores, acerca da recente baixa no mercado mundial de smartphones. Como já aqui havíamos referido, a nível global houve uma queda na ordem dos 38% nas unidades vendidas no mês de fevereiro.

Especificamente a Samsung, nesse período, teve um resultado 13% abaixo comparativamente a fevereiro de 2019.

Baixa de vendas no Galaxy S20 relacionadas com a pandemia do Coronavírus

Como seria de esperar, a crise provocada pelo vírus SARS-CoV-2, tem afetado significativamente todas as empresas um pouco por todo o Mundo. E a Samsung não é exceção.

Segundo o Korea Herald, a marca sul-coreana vendeu cerca de 70 800 unidades da gama S20 no primeiro dia de vendas. Em percentagem, corresponde uma baixa de 50% relativamente às vendas do Galaxy S10.

Um analista local do Sedaily explica que:

O atual volume de vendas do S20 é 60% menor do que o seu antecessor. Os números podem piorar quando saírem os resultados.

Apesar destes resultados pouco animadores para a Samsung, de acordo com o The Elec, o modelo que mais vendeu foi o Galaxy S20 Ultra. Este modelo é o mais caro de toda a gama e, no período de pré-venda, registou 50% de todas as unidades encomendadas.