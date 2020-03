Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como elimino realmente a Reciclagem do Windows 10?

Boa tarde, Tenho um portátil com o Windows 10. A Reciclagem encontra-se limpa e sem ficheiros. Contudo, quando corro o software Space sniffer, este diz-me que existem 27 GB,NO RECYCLE BIN, sobretudo de ficheiros de vídeo mkv, da serie NARCOS. Mesmo com esta informação, não consigo aceder aos vídeos para eliminá-los definitivamente, de modo, a ganhar espaço no disco Já utilizei o ERASER, Easeus data recovery, ambos sem sucesso. Agradeço as vossas sugestões e ajudas. Cumprimentos Jorge Feio

Jorge,

Há já algum tempo que a reciclagem tem vindo a ser ocultada no Windows 10. Na verdade, quando um ficheiro é eliminado sem ser definitivamente (shilft+delete), atualmente não tem uma forma normal de ser recuperado, como até então estávamos habituados. Parece-me que só a partir do sensor de armazenamento é possível perceber o que está na reciclagem.

No entanto, a reciclagem realmente existe e está disponível, apenas é preciso ir por “portas travessas”. Assim, basta abrir o “Executar” do Windows, premindo as teclas Win+R, escrever shell:RecycleBinFolder e premir OK. A reciclagem abrirá imediatamente, tal como a conhecemos.

Para, mais tarde, poder abrir a reciclagem rapidamente a partir do Iniciar, aproveite para, na janela do explorador que abre, premir com o botão direito sobre a Reciclagem (à esquerda) e escolher a opção “Afixar em Iniciar”. Assim, basta abrir o menu Iniciar, escrever “reciclagem” e poderá abrir diretamente a reciclagem.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a melhor app para ouvir música no Android?

Boa Tarde No leitor de música do meu smartphone, as músicas que ouço ficam sempre cortadas, sempre quase a meio. Não deixa a musica acabar começa a reproduzir outra. Converti para mp3 e passei para o smartphone. Têm outra sugestão de aplicação para reproduzir as músicas? Flávia Barata

Flávia,

Começo por sugerir a aplicação da Google, que permite reproduzir músicas já existentes no smartphone:

Más há centenas de aplicações disponíveis para reproduzir música. Na Play Store, pesquise por “music player”.

Note que há a possibilidade de a música que converteu, para MP3, ter realmente o que está a ouvir e estarem cortadas. Há aplicações de conversão que no modo gratuito apenas convertem parte da música.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando devo cancelar os canais de desporto?

Boas, Aderi aos canais de desporto da Sport tv, Btv e Eleven. Já que tenho que estar em casa, aproveito para ver os bons jogos que se fizeram, por todo o lado, esta temporada.

Gostaria de saber quando é que se deve cancelar as subscrições para não ter que pagar nada. Melhores cumprimentos, Manuel Silva

Manuel,

A forma como tem de agir varia consoante o canal de desporto.

No caso da Eleven Sports, o processo de subscrição no site pode ser feito desde 13 de março, numa modalidade mensal ou anual. Se optar pelo mensal, o período promocional acaba 30 dias depois, ficando o cliente sem acesso ao serviço após essa data. Por outro lado, ao optar por um passe anual, a primeira mensalidade não será cobrada, mas depois o valor começa a ser debitado normalmente após o terminal esta temporada gratuita. Em qualquer um dos casos, a subscrição da Eleven Sports obriga a «incluir os dados de um cartão de crédito», mas garante que «nenhum valor vai ser debitado». Portanto, se quiser usufruir só do gratuito, subscreva o mensal.

Para ver a Benfica TV, o processo é muito mais simples: basta ir até às posições respectivas nas grelhas das três operadoras e começar a ver já a partir de hoje, uma vez que o canal está em sinal aberto. A BTV vai estar assim por tempo indeterminado.

Na Sport TV, tem de estar mais atento, porque se não cancelar a sua subscrição quando passar um mês, as operadoras começa a cobrar. O processo de adesão é o normal – o mais fácil é fazê-lo partir das boxes. Só tem de se lembrar de o cancelar a tempo.

[Respondido por Hugo Cura]

Afinal o que se passa com a pesquisa do Windows?

Prezados senhores: Bom dia Tenho um problema quando atualizo o Windows para a versão 1909. Acontece que uso muito o copiar e colar na janela de arquivos para fim de pesquisa. Acontece que quando atualizo a versão 1909, na caixa de dialogo da pesquisa a lente aparece no lado esquerdo e não permite a função colar, feita através do lado direito do mouse. Se usar ctrl + v funciona Os senhores teriam alguma sugestão de como alterar essa anomalia do Windows? Por favor se houver alguma solução mandem o mais explicado possível pois tenho 78 anos e, embora tenha alguma experiência em PC não sou especialista Obrigado pela atenção Carlos

Carlos,

Essa atualização tem trazido muitos e complicados ao Windows 10. A pesquisa é apenas um deles, mas há outros com igual grau de importância e de impacto.

Podemos encontrar na Internet vários relatos de utilizadores que têm problemas similares ao seu e até outros associados à pesquisa, mas sempre nessa build.

Espera-se que a Microsoft corrija essa situação com a próxima grande atualização do Windows 10 que vai chegar em breve.

Assim, tem duas hipóteses para resolver o seu problema. O primeiro é simplesmente remover essa atualização e ficar na versão anterior até à chegada da nova versão. A segunda é manter a build 1909 e conviver com o problema.

O que recomendamos é que mantenha a build mais recentes, por ter as atualizações de segurança mais recentes, bem como as restantes novidades.

Quanto à pesquisa, basta o atalho de teclado CTR + V para colar os termos a pesquisar.

Esta situação durará apenas alguns dias, pois espera-se para breve a chegada da correção necessária.

[Respondido por Pedro Simões]

Como alargar a minha rede a 3 casas?

Boa noite, Pretendo saber se os routers ou sistemas Mesh como por exemplo o TP-Link AC1200 Deco E4 (3-pack), substituem o router da operadora se forem instalados ou podem ser considerados como um complemento. Pretendo instalar em três casas a mesma LAN. As casas estão a uma distância de dois metros e já há cabos de ethernet a ligar todas conforme este esquema mostra: A — B — C. C é a casa onde resido, as outras estão vazias de momento, podendo ser restauradas e alugadas. A minha questão é se instalar este sistema de Mesh com três routers SE: 1- substitui o router da operadora na casa C e ficam vários routers Mesh espalhados pelas outras casas criando assim uma rede única. OU 2- Router operadora fica a funcionar e ficam vários routers Mesh espalhados pelas outras casas criando assim uma rede única. Com os melhores cumprimentos e sem qualquer outro assunto subscrevo-me, Diogo José Soares

Diogo,

De forma a ter uma ligação ininterrupta, com transições entre APs que não afetam a ligação, deve desligar a rede Wi-Fi do router da operadora. Pode ver isso exemplificado na página do sistema que referiu da TP-Link:

No entanto, não se trata propriamente de uma substituição, já que é o router da operadora que tem de fornecer internet aos dispositivos que suportam a rede Mesh.

[Respondido por Hugo Cura]

Como escondo o teclado do meu smartphone Huawei?

Boa tarde, tenho um problema no telefone huawei p8 lite nao tira o menu do teclado, isto é nao aceita teclar nas extremidades, deslizar de cima para baixo nem para retroceder nao tira os teclados apenas aceita teclar no meio Manekas Mkhabele

Manekas,

Isso pode dever-se a um problema no painel tátil, que pode ter a estrutura danificada (mesmo que não seja visível a olho nu) e assim impedir que o toque seja devidamente detectado.

Para ter a certeza se é realmente esse o problema, instale uma aplicação de teste de ecrã, como a Multi-touch Tester:

Após instalar e abrir, deve simplesmente testar o toque na zona em que, no seu teclado, as teclas não estão a funcionar.

Se afinal funcionar corretamente, então considere mudar de teclado, e instalar um como o Gboard ou o SwiftKey para experimentar se tudo funciona devidamente:

Se preferir o teclado original em vez destes dois que sugiro, experimente ir às definições da aplicação correspondente ao teclado, e eliminar os dados da aplicação.

[Respondido por Hugo Cura]

