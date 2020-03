Já pode utilizar o Google Assistant para ajudar a lavar as mãos

Numa altura em que a lavagem das mãos é algo essencial para prevenir a propagação do Covid-19, vários são os avisos que têm sido lançados sobre o procedimento correto.

A Google associa-se também a esta sensibilização e dotou o seu assistente, o Google Assistant, de uma opção para ajudar a lavar as mãos.

Estamos numa altura em que o Covid-19 já não é novidade para ninguém, visto que já atingiu uma atuação mundial. Nesta altura todos os cuidados são poucos e não nos faltam alertas, conselhos e dicas de como manter uma correta higienização e da sua importância.

Um dos truques que tem sido utilizado para contabilizar o tempo correto de lavagem de mãos é o de cantar a música “Parabéns a você”. Esta dica é também válida para praticamente qualquer tipo de canção. Se quiser, pode mesmo criar um folheto de procedimento com a sua música preferida utilizando este website.

Google Assistant já ajuda no processo de lavagem das mãos

Aliando-se à sensibilização para uma correta lavagem de mãos, a Google dotou o seu assistente de um comando dedicado a esta ação. Embora tenha sido lançada há alguns dias, esta nova opção apenas estava disponível em inglês, passando agora a puder ser utilizada em Português.

Assim, se pedir ao Google Assistant para o ajudar a lavar as mãos, este irá reconhecer o comando. Depois de uma introdução onde reforça a importância de cumprir o tempo mínimo necessário, irá reproduzir uma música durante 40 segundos durante os quais deverá esfregar as suas mãos.

Esta é uma forma fácil de cumprir as indicações da OMS que recomenda uma lavagem durante 20 a 30 segundos com gel desinfetante à base de 60-95% de álcool ou 40 a 60 segundos com água e sabão. Deve realizar este procedimento várias aos vezes ao dia para se proteger a si e aos outros.