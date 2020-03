Por estes dias, o que se espera é que sistemas como o Windows 10 estejam a funcionar de forma perfeita e sem qualquer problema. Dependemos demais destes sistemas e estamos longe de ter assistência para resolver qualquer problema grave.

A Microsoft terá abrandado as atualizações ao mínimo para garantir esta estabilidade, mas os problemas parecem perseguir o Windows 10. Uma nova falha foi descoberta e está a impedir que muitos consigam trabalhar remotamente.

Windows 10 não podia falhar agora

Com cada vez mais gente a estar em casa a trabalhar, as VPN representam um papel essencial para se aceder às empresas e aos locais remotos. É por estas que todo o tráfego da Internet circula e sobretudo se mantém protegido.

O Windows 10 parece não estar a colaborar com este conceito, ao apresentar uma falha que está principalmente a impedir a utilização das VPN. Este problema parece ser conhecido há já algum tempo e a própria Microsoft estará a trabalhar para encontrar uma solução.

As VPN bloqueiam o acesso à Internet

Do que é descrito, ao usar uma VPN ou um proxy, o sistema operativo pode apresentar problemas de ligação, cortando o acesso à Internet. Este comportamento pode manifestar-se sem qualquer causa aparente e tanto acontece numa utilização normal ou após o ligar, ou desligar da VPN.

A falha deverá ter chegado com a atualização KB4535996, lançada a 27 de fevereiro, e afeta tanto a mais recente build, a 1909, como outras anteriores. Para além deste acesso, também a ligação ao Teams, Office 365, Internet Explorer ou Edge podem apresentar problemas.

Microsoft está a preparar uma correção

Como foi referido, a Microsoft estará a trabalhar de forma acelerada para corrigir este problema. No entanto, só se espera uma solução no início de abril. Até lá, o recomendado é que este problema seja resolvido com um reiniciar do computador.

Mesmo quando a solução for lançada, esta deverá ser colocada no Microsoft Catalog para instalação manual. Esta é uma falha que acontece no pior momento, graças às dependências que existem das VPN.