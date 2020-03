Para poupar energia de forma eficiente, a Microsoft deu ao Windows 10 uma forma simples de suspender. Este modo mantém todos os dados presentes, mas sem que estejam ativamente a consumir recursos.

É a forma mais usada e mais simples de garantir estas poupanças e simplicidade de utilização. Agora, infelizmente, sabe-se que este modo está com problemas. Tudo resulta, mais uma vez, de uma atualização com problemas e que estava sobretudo já bem identificada.

A atualização KB4535996 está referenciada pela Microsoft e pelos utilizadores como sendo problemática. As queixas são muitas e têm-se acumulado ao longo do tempo, mostrando vários problemas que afetam de diferentes formas o Windows 10.

O problema mais comum desta atualização é mesmo a impossibilidade de instalação. Após descarregar o KB4535996 e de o tentar instalar, este avança até perto do final, quando bloqueia e deixa de conseguir avançar. Há igualmente outro, que relata a presença constante do infame ecrã azul.

Afinal, e do que é relatado, existe um novo problema grande com esta atualização. As queixas revelam agora que alguns dos computadores onde está instalado estão com problemas em suspender. Apesar de tudo parecer correto, estes acordam sozinhos ao fim de algum tempo.

Hi Tim! Your tweet caught our attention, and we'd like to help you. We sent a DM, kindly check your Inbox. Let's continue to troubleshoot this issue through there to maximize character usage. Thank you.