As atualizações da Microsoft para o Windows 10 têm sido uma confusão nos últimos meses. São problemas que surgem com demasiada frequência e que insistem em não ser resolvidos, acabando depois por soluções que trazem ainda mais questões.

Na passada semana saiu mais uma atualização importante, ainda que facultativa, e que agora se revela uma fonte de problemas. A KB4535996 está já referenciada por muitos como trazendo os indesejados ecrãs azuis aos utilizadores.

Mais uma atualização com problemas

É normal a Microsoft disponibilizar para os seus sistemas atualizações intermédias que trazem correções de problemas. Foi esse o intuito da KB4535996, criada para resolver vários problemas identificados e que impediam a correta utilização do Windows 10.

Em concreto, e segundo a Microsoft, resolvia situações com a pesquisa do Windows, bem como várias questões associadas à impressão neste sistema. Havia ainda melhorias nos consumos de bateria, bem como um leque grande de outras questões.

Culpa é do KB4535996 do Windows 10

Agora, e segundo o que está espelhado várias vezes nos fóruns da Microsoft, esta atualização tem trazido problemas para os utilizadores. Estes começa no momento da instalação com vários problemas. O mais comum é mesmo o indesejado ecrã azul.

Todo o processo parece correr de forma correta, com o descarregar da atualização e o início da sua instalação. Após o primeiro reiniciar, a instalação cresce até aos 60% e depois simplesmente bloqueia com um ecrã azul. Outros relatam estes problemas após uma instalação sem qualquer questão.

Microsoft deverá tratar desta situação em breve

O mais correto nestes casos é o que está a ser recomendado pela Microsoft e vários utilizadores. O KB4535996 deve ser desinstalado de imediato para que assim os problemas desapareçam de imediato. Também aqui os relatos apontam como sendo a única solução para já.

Sendo uma atualização opcional, estará a afetar um número reduzido de utilizadores. No entanto, e sendo uma previsão do que está mesmo a chegar, deixa muitos preocupados com as questões que possam ainda surgir.