A modularidade do Android permite que os utilizadores instalem apps de outras origens que não as oficiais. Isto tem efeitos positivos, mas abre caminho a problemas graves de segurança quando a origem das aplicações é duvidosa.

É normal que os utilizadores optem por lojas que não a da Google, da Huawei ou outras seguras, acabando por ficar expostos a problemas. Foi isso que agora se concluiu, com uma loja bem conhecida a revelar-se uma fonte de problemas grandes.

Um problema grave no Android

Ao contrário do iOS, a Google permite que o seu sistema use lojas externas e fora do seu controlo. Isto permite que as marcas tenham as suas ofertas personalizadas e como complemento ao que existe. Contudo, abre também a porta a lojas mal intencionadas e que propagam software alterado e com problemas de segurança.

Na esperança de conseguir principalmente apps pagas de forma gratuita, os utilizadores acabam por instalar software que escapa ao controlo e que provavelmente tem malware presente. Mais tarde, e sem que associem, começam a ter problemas e vêm os seus dados comprometidos.

Apps maliciosas que trazem malware

Os dados do relatório anual da RiskIQ, referentes a 2019, revelam isso mesmo e focam-se numa loja em particular. A 9Game.com foi identificada como a loja que mais apps maliciosas tinha presentes, vindas de programadores que simplesmente alteravam as apps originais.

A informação apresentada revelou que foram quase 62 mil apps maliciosas carregadas para essa loja durante o ano de 2019. Isso torna-a a loja com maior número de apps potencialmente perigosas e também a que mais apps deste tipo recebeu ao longo do ano.

Qualquer loja pode trazer problemas de segurança

Claro que existem outras lojas igualmente perigosas, mas não na escala a que esta atingiu. Estas estão bem identificadas e devem a todo o custo ser evitadas pelos utilizadores. A confiança que oferecem é muito reduzida e facilmente trazem problemas de segurança.

A própria loja de apps do Android tem mostrado fragilidades, fruto de um sistema demasiado brando para aprovação das mesmas. A Google tem estado a fazer um trabalho grande para combater este problema, mas cabe aos utilizadores o cuidado de escolher fontes fidedignas de apps.