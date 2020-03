E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos lançamentos da Huawei, conhecemos mais informação acerca da nova Xbox Series X, novas imagens do OnePlus 8 Pro, e muito mais.

Por estes dias realizava-se o MWC 2020! O evento foi cancelado devido ao coronavírus, mas as marcas começam a dar a conhecer ao mundo as novidades que tinham preparadas. A enfrentar algumas dificuldades no mercado dos smartphones, a Sony luta agora para sobreviver num mercado cada vez mais competitivo.

Conheça o Sony Xperia 1 II, o novo flagship da Sony que pretende atacar a gama alta.

O mercado dos smartphones está a mudar. Há cada vez mais ofertas, com designs e tecnologias diferentes e que cativam os utilizadores. Os dobráveis são uma realidade e cada vez mais vistos no mercado.

A Huawei voltou a mostrar a sua tecnologia e capacidade de criar smartphones únicos. O novo Mate Xs foi hoje apresentado e quer mudar o mercado de forma única.

A Xbox Series X é a tão aguardada consola da Microsoft. Hoje, a empresa de Redmond revelou mais alguns pormenores e confirmou que esta potente consola terá 12 teraflops de processamento.

Esta divulgação espoleta ainda mais excitação nos gamers, mas terão de esperar até ao final do ano para ter esta máquina nas mãos.

Há já muito tempo que se fala que a Apple prepara uma mudança grande na sua linha de computadores. A alteração mais óbvia parece ser a mudança de processadores, algo que ainda deixa muitos pouco confiantes.

As mais recentes informações revelam que este processo poderá já ter sido iniciado, esperando-se para 2021 a chegada do primeiro Mac com processador ARM.

O oxigénio e o respirar sempre foram condições sine qua non para definirmos o conceito de ser vivo e da própria vida. Até agora, apenas bactérias e vírus demonstravam capacidade anaeróbica, isto é, organismo que vive sem precisar de ar ou de oxigénio. Contudo, foi agora descoberto o primeiro animal que não precisa de respirar oxigénio para viver.

Esta descoberta pode abrir a porta para encontrar vida em outros mundos.

Apesar de não ter sido uma promessa firmada, a Tesla tinha avançado que o Model Y deveria chegar mais cedo ao mercado. Os planos iniciais apontavam para a sua chegada apenas na segunda metade de 2020, fruto do ritmo da construção.

Esses planos já se sabiam ter sido alterados e agora foi confirmado. Os clientes que encomendaram o Model Y começam a receber o email que inicia o processo de levantamento do carro. O Tesla Model Y está mesmo a chegar.

O Amazon Go Grocery é o primeiro grande supermercado, com mercearia e outros produtos, mas sem ter caixas nem filas de espera.

A loja foi inaugurada nesta terça-feira, em Seattle, nos EUA, e está equipada com câmaras que registam o que os clientes levam, sendo debitado depois no cartão de crédito do cliente.

Começa a aproximar-se a altura prevista para a OnePlus apresentar as suas novidades para o mercado dos smartphones este ano.

A série OnePlus 8 está a caminho e surgiram agora novas imagens e características do modelo Pro.

Em 2019, o camião elétrico Elektro eDumper, fabricado pela Kuhn Schweitz, foi notícia por ter a capacidade de regenerar energia suficiente ao seu consumo no transporte de minério. Assim, este gigante foi classificado como o maior camião elétrico do mundo. Agora, a empresa mineira sul-africana Anglo American está a desenvolver um novo veículo elétrico a célula de combustível (FCEV). Segundo está a ser veiculado, em breve este será o maior camião movido a hidrogénio do mundo ao serviço da exploração mineira.

Apesar de terem já unidades elétricas, a empresa quer transformar todo o parque e adotar o hidrogénio nestes veículos.

Os astrónomos descobriram que um exoplaneta com mais do dobro do tamanho da Terra é potencialmente habitável. Este dado for recolhido quando foi alargada a procura por vida a planetas significativamente maiores que a Terra, mas menores que Neptuno.

Chama-se K2-18b e tem potencial para hospedar água líquida em condições habitáveis sob a sua atmosfera rica em hidrogénio.

O Android 10 tem estado a ser lançado de forma lenta pelas diferentes marcas ao longo dos últimos meses. Não parece haver um esforço unificado e cada marca avança ao seu ritmo e com os seus equipamentos.

Uma das mais esperadas atualizações é a do Xiaomi Mi A3, que já por diversas vezes esteve prestes a ser publicado. Esse momento parece ter novamente chegado, com relatos a darem como certa esta atualização. Ao mesmo tempo, também o Redmi Note 8 Pro parece estar a receber o Android 10.

A Microsoft tem no Surface Duo um dos seus trunfos para atacar o mercado dos smartphones, depois do fim que teve o seu sistema operativo. Com previsão de lançamento no mercado para o final de 2020, novas fontes apontam agora que poderá ser antecipado já para este verão.

Será que vai ser desta que a gigante do software consegue vingar no mundo dos dispositivos móveis?