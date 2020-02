Huawei patenteia smartphone de oito câmaras que se ocultam

Apesar dos problemas, a Huawei continua forte no mercado dos smartphones e a apresentar excelentes equipamentos.

Recentemente foram descobertas duas patente da marca chinesa onde podemos ver um sistema de 8 câmaras que se podem ocultar, ao estilo do OnePlus Concept One.

A Huawei tem enfrentado vários problemas nos últimos tempos. Depois dos vários embargos realizados por empresas americanas, a marca chinesa está impossibilitada de usar vários dos produtos e serviços da Google nos seus equipamentos.

Embora este é um obstáculo muito grande para as vendas, a Huawei não tira o pé do acelerador no mercado dos smartphones e continua a apresentar grandes novidades. Ainda ontem conhecemos o novo Mate Xs e mais novidades estão a caminho.

Huawei patentei sistema de 8 câmaras que se ocultam

A Huawei continua a evolução tecnológica neste mercado, especialmente na questão da fotografia. Recentemente patenteou um novo sistema que deverá ser aplicado em equipamentos futuros.

Na primeira imagem, podemos ver um equipamento que permite ocultar as câmaras, de forma a que estas apenas se notem quando o utilizador necessitar delas. Este sistema não é totalmente novo, visto que acaba por ser muito idêntico ao que já vimos no OnePlus Concept.

Já na segunda patente, podemos ver um smartphone que se destaca pelas 8 câmaras na sua traseira. Para muitos este poderá ser um número já bastante elevado, mas é o caminho que a Huawei está a trilhar para melhorar ainda mais as suas capacidades fotográficas.

Não se sabe quando ou se a Huawei irá aplicar estas novidades aos seus próximos equipamentos, no entanto vemos que a marca chinesa continua a apostar em inovações, mostrando estar longe de desistir do fabrico deste tipo de equipamentos.