Xbox Series X vai permitir retomar os jogos após reiniciar a consola

A Microsoft tem, aos poucos, revelado pormenores interessantes acerca da Xbox Series X. Ainda no início desta semana, a empresa de Redmond desvendou algumas características técnicas como, por exemplo, que a nova consola teria um processamento de 12 teraflops.

Mas hoje mais detalhes foram anunciados e ficamos a saber que a nova Xbox vai permitir que os jogos retomem após a consola ser reiniciada.

Na passada segunda-feira, a Microsoft tirou um pouco mais o véu acerca das características técnicas da Xbox Series X. Das revelações, a que mais agradou aos gamers foi o facto de a consola vir equipada com um processador de 12 teraflops.

Para além dessa novidades, a dona da Xbox adiantou ainda que a Series X virá com um Processador AMD personalizado com arquiteturas Zen 2 e Navi, Ray-tracing via DirectX acelerado por hardware, Suporte para resolução 8k, Variable Rate Shading, Suporte até 12 fps, SSD da próxima geração e Suporte para HDMI 2.1.

Mas hoje foram reveladas mais novidades…

Xbox Series X vai permitir retomar os jogos após ser reiniciada

A Microsoft anunciou hoje mais novidades interessantes da sua consola da nova geração.

Num podcast, Larry Hryb, diretor de programação da Xbox, revelou que a funcionalidade de resumo rápido irá permitir aos jogadores retomarem os jogos sempre que a consola seja reiniciada.

É um recursos semelhante ao existente na Xbox One, mas a Xbox Series X vai possibilitar retomar um jogo que ficou suspenso, em situações como o reiniciar do equipamento, troca de jogos ou sair do modo de espera.

Hryb dá um exemplo pessoal e explica:

Eu tive que reiniciar porque tinha uma atualização do sistema, e depois voltei ao jogo onde estava. Então, o jogo sobrevive a uma reinicialização.

Assim, este recurso é importante para várias situações. Por exemplo quando o sistema reinicia para atualizações, quando a eletricidade vai abaixo e a consola desliga-se, entre outras que podem deixar o jogador num estado de nervos.

A Microsoft explica melhor o Ray Tracing

Outro pormenor que falámos anteriormente, era a incorporação de Ray Tracing na nova consola da Microsoft. E a equipa da empresa de Redmond salienta e inserção de Audio Ray Tracing.

Assim, Jason Ronald, diretor de gestão de programas da Xbox indica que:

Com a introdução do Ray Tracing acelerado por hardware com a Xbox Series X, podemos realmente habilitar um novo conjunto de cenários, seja iluminação mais realista, melhores reflexos e podemos usá-lo até para coisas como áudio espacial e Audio Ray Tracing.

É provável que estes assuntos sejam abordados em maior detalhe durante a Game Developers Conference, que irá acontecer de 16 a 20 de março deste ano, em São Francisco, nos EUA.

