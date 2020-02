O ritmo a que a AppGallery, a loja de apps da Huawei está a crescer, coloca-a já entre as maiores dos ecossistemas móveis. Foi desta forma que a empresa conseguiu contornar as limitações impostas pelos EUA e pela administração Trump.

Para lhe dar uma posição única, a empresa teve de chamar a si os principais programadores e assim garantir que as melhores e mais usadas apps estavam presentes. Se esta é já uma realidade, em breve podem chegar ainda mais novidades. Fala-se agora que o Facebook, Twitter e Instagram podem chegar em breve à AppGallery da Huawei.

Grandes novidades a chegar à AppGallery

Desde que o Huawei Mate 30 está no mercado que os utilizadores tiveram de se focar na AppGallery para ter acesso às suas apps. Esta loja tem vindo a crescer na sua oferta e é hoje já a 3ª maior, apenas atrás da Play Store da Google e da App Store da Apple.

Claro que para isso a Huawei tem investido na melhoria da sua oferta, não apenas a nível monetário, mas também nas plataformas de desenvolvimento e de suporte. O HMS 4 está a chegar e trará ainda mais possibilidades, tanto ao nível da IA como de outros serviços, como mapas.

Facebook, Twitter e Instagram vão estar disponíveis

Pois durante a apresentação do novo Mate Xs o responsável máximo da divisão móvel da Huawei trouxe mais uma novidade. Segundo revelou Richard Yu, a AppGallery deverá em breve receber algumas das mais importantes apps, associadas às redes sociais.

Do que revelou, muito em breve, as principais apps das redes sociais vão estar na loja de apps da Huawei. Referiu-se concretamente ao Facebook, Twitter e Instagram como sendo as próximas ofertas da AppGallery para os smartphones da marca chinesa.

Loja de apps da Huawei está a crescer

Mesmo não o tendo revelado, isso levará a que outras sigam este caminho. Ao ter presente duas das maiores apps da rede do Facebook abrirá a porta às restantes. Da mesma forma, e por ter estas apps ali presentes, outros programadores vão seguir este caminho.

Esta é, claramente, uma aposta ganha pela Huawei. Muito provavelmente receberá de volta a Play Store, mas os seus esforços vão focar-se na sua loja de apps. A marca chinesa conseguiu sobretudo tornar o que se julgava ser um problema numa oportunidade de crescimento.