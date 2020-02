Cada vez mais a Internet e os serviços que se usam dependem de modas e de movimentos de utilizadores. Foi assim que o Facebook perdeu parte dos seus encantos e muito migraram para outras redes e outras propostas.

O WhatsApp parecia de pedra e cal no topo das apps mais usadas, mas acabou por perder o seu trono. No primeiro mês de 2020 mais uma mudança aconteceu. De acordo com os dados existentes, o novo líder das apps móveis é agora o TikTok, a rede social que cada vez atrai os mais novos.

Janeiro foi o melhor mês para o TikTok

A ascensão do TikTok tem sido meteórica. Com cada vez mais jovens, esta rede social baseada em vídeo tem conseguido crescer e tornar-se uma das mais usadas. De forma decidida, tem estado a subir nas tabelas de utilização e a tornar-se um verdadeiro caso de sucesso.

Como prova desta sua popularidade está uma medida que muitos consideram importante. O TikTok tem crescido na utilização e ultrapassou a app mais usada até agora. O WhatsApp, que vinha a manter-se no topo da lista, acabou por ser ultrapassado.

O WhatsApp perdeu a posição de topo

Os dados são revelados pela Sensor Tower, que avaliou a sua prestação nas duas principais lojas de apps do universo mobile. Assim, e na App Store e Play Store está já no topo das escolhas dos utilizadores. Isto revela que esta app foi descarregada 104 milhões de vezes.

Comparativamente a janeiro de 2019, o TikTok teve um aumento de 46% no número de descargas. Se a avaliação for com dezembro de 2019, então este número situa-a em 27%. Os principais mercados onde o TikTok foi descarregado foram o Brasil, Índia e EUA.

Esta app não para de crescer no mobile

Esta app/serviço vinha já a marcar uma forte posição ao longo do tempo. Já durante 2019 conseguiu igualmente suplantar várias apps do Facebook. Falamos da app da rede social e do próprio Messenger. Importa ressalvar que estes números não contemplam as descargas de lojas não oficiais.

Sendo uma rede social dedicada e adotada pelos mais novos, o TikTok tem conseguido crescer, como estes números agora mostram. Provavelmente vai manter-se no topo por alguns meses mais, até que outra moda surja e arraste os utilizadores.