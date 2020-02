Começa a aproximar-se a altura prevista para a OnePlus apresentar as suas novidades para o mercado dos smartphones este ano.

A série OnePlus 8 está a caminho e surgiram agora novas imagens e características do modelo Pro.

A OnePlus tem conseguido ao longo dos anos conquistar o seu lugar no mercado. Se o seu início foi bastante popular com o lançamento do OnePlus One, ano após ano tem conseguido reunir uma maior base de fãs e oferecido aos seus utilizadores bons argumentos nos seus equipamentos como as atualizações e o desempenho sempre fluído.

Para este ano, as novidades estão também perto de surgir, com a série OnePlus 8 a caminho. Dividido em 3 modelos (Base, Pro e Lite), deverá ser apresentado já no final do próximo mês de março ou início de abril. No entanto, as novidades começam já a ser conhecidas, tendo sido agora partilhadas mais algumas imagens e características do OnePlus 8 Pro.

Este é o novo flagship da OnePlus

Na primeira das imagens publicadas, vemos o suposto novo OnePlus 8 Pro com a película transparente que costuma acompanhar os novos equipamentos na caixa. Nesta fotografia podemos observar uma câmara traseira tripla, como já era expectável e muito similar ao OnePlus 7T Pro.

Já na segunda foto, podemos ver este modelo sem a película, deixando ver a traseira com maior detalhe, assim como a nova cor púrpura que deverá ser também uma novidade neste modelo.

Com a terceira foto, podemos então conhecer as principais características deste novo modelo. Confirma-se então o processador Snapdragon 865, acompanhado de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A câmara será tripla, com uma configuração de 64 + 20 + 12 MP, sendo expectável que o sensor principal seja o Sony IMX 686. Já o ecrã será de 6,65″ AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e a versão de Android de base será a 10.

OnePlus 8 Pro trará câmara Punch-Hole

Uma imagem divulgada pelo Slashleaks mostra-nos também a frente deste equipamento. Na imagem conseguimos ver a presença de uma câmara Punch-hole, marcando assim o abandono da câmara pop-up e do ecrã completo sem recortes.

Segundo os rumores, esta alteração deverá estar relacionada com a certificação contra a água e poeira, que deverá também ser acompanhada pela introdução do carregamento sem fios.