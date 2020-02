Finanças: Associar o número de telemóvel para recuperar senha

Já lhe aconteceu ter de fazer algo no Portal das Finanças e não ter a senha de acesso? Se não for algo urgente pode fazer o pedido via formulário do portal. Neste caso a senha demora 5 dias até chegar à sua mão. Mas há outras formas de obter mais rapidamente a senha.

Hoje ensinamos como devem associar o número de telemóvel ao portal das finanças, para obter de forma instantânea a nova senha.

Está a tentar autenticar-se no Portal das Finanças e já percebeu que se esqueceu da senha? Existem três formas de obter nova senha, sendo que a mais rápida é tendo o seu número de telemóvel associado à plataforma. Pode também ir presencialmente às finanças, mas demora muito mais tempo.

Para quem não tem o telemóvel associado, hoje ensinamos como podem “registar” o número na plataforma e assim usufruírem de tal funcionalidade sempre que precisarem.

Porque devo fiabilizar os meus contactos

Deve fiabilizar os seus contactos (e-mail e telemóvel) para que a comunicação com a Autoridade Tributária e Aduaneira – AT seja feita de forma segura e eficaz.

A AT envia aos contribuintes, regularmente, por email e SMS (mensagens de texto para o telemóvel), mensagens informativas e de apoio ao cumprimento voluntário das obrigações fiscais, antes do fim dos respetivos prazos legais. Este serviço é gratuito e é prestado de forma personalizada.

São exemplos disso as comunicações sobre prazos de entrega de declarações, prazos de pagamentos, processamento de reembolsos, informação sobre benefícios fiscais, e-fatura, divergências, etc.

As mensagens enviadas por este(s) meio(s) têm caráter meramente informativo e de apoio ao cumprimento voluntário e não substituem os avisos, notificações e citações que, nos termos da lei, são obrigatoriamente efetuados por simples via postal, carta registada, carta registada com aviso de receção, telefax ou por transmissão eletrónica de dados, para a caixa postal eletrónica, e serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital.

Pode fiabilizar apenas o seu endereço de e-mail, apenas o seu n.º de telemóvel, ou ambos. Se tiver o seu telemóvel fiabilizado, pode recuperar e alterar a sua senha de acesso ao portal das Finanças, de forma segura, recebendo por SMS, de imediato, um código de 6 dígitos.

Como associar o número de telemóvel para recuperar senha

Para começar, deve autenticar-se no Portal das Finanças. Em seguida, em A Minha Área escolha a opção Dados Pessoais.

Em seguida escolham a opção Dados de contacto Portal das Finanças (E-mail e Telefone).

Aí dentro deve indicar os dados necessários para fiabilizar o e-mail e o número de telemóvel. Além desses dados, deve também indicar que pretende receber e-mails e SMS.

Depois de introduzida tal informação, receberá mensagem(ns) da AT com um código para fiabilização do e-mail e/ou um código para fiabilização do número de telemóvel, respetivamente, no endereço de correio eletrónico e/ou no telemóvel. É importante notar que os códigos recebidos têm a validade de apenas 1 hora.

E está feito! A AT disponibiliza um pequeno documento sobre este assunto. Pode obtê-lo aqui.

