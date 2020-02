Cloudpunk nos PCs e nas consolas

Em desenvolvimento pelos estúdios alemães da ION Lands, encontra-se uma aventura futurista bastante promissora: Cloudpunk.

Apesar de originalmente previsto para PC, foi dado recentemente a conhecer que também será lançado para consolas.

Com um forte investimento na narrativa, o jogo apresentará um mundo aberto à exploração incentivando o jogador precisamente a fazê-lo na cidade de Nivalis (com fortes influências de cidades atuais japonesas como Tóquio ou Shinjuku), onde decorre a ação. Trata-se de uma cidade futurista, repleta de vida e ação vibrante na qual o jogador irá encontrar muitos e bons motivos para se perder.

Desde clubes noturnos escondidos nos subterrâneos e zonas mais escuras, até aos jardins suspensos no céu, o jogo misturará a livre exploração com uma narrativa empolgante e viciante, que levará o jogador a querer cada vez mais perder-se. Pelo menos são estas as promessas da ION Lands.

Segundo os seus responsáveis, Cloudpunk bebe inspiração em títulos como Firewatch e Kentucky Route Zero, outros jogos que apresentam um estilo muito semelhante.

Ao longo da aventura, muitos serão os personagens interessantes com que o jogador se irá deparar e conhecer, tanto humanos como androides. Segundo os programadores, a maioria desses personagens com que nos irmos cruzar terão uma certa profundidade, quer seja em carácter como histórias pessoais, fazendo deles atores importantes no jogo.

No jogo, o personagem encarna a personagem de Rania e esta é a sua primeira noite de trabalho para a companhia Cloudpunk, uma companhia “semilegal” de entregas, e sediada em Nivalis.

À medida que Rania vai explorando Nivalis no decorrer do seu trabalho, vai-se apercebendo que a cidade apresenta muito mais sobras que as geradas pelo Sol. Entre organizações obscuras e que controlam tudo, passando por hackers informáticos, Rania vai. encontrar inumeras conspirações e histórias que a levam a descobrir os podres de Nivalis.

Cloudpunk está previsto ser lançado ainda este ano para para Nintendo Switch, PlayStation 4 E Xbox One.