OnePlus prepara uma novidade surpresa para o dia 3 de março

Com a série OnePlus 8 a chegar já no final de março ou início de abril, esperava-se que a marca chinesa centrasse todas as novidades nesse evento.

No entanto, segundo as últimas publicações da marca, poderemos vir a ter novidades já a 3 de março, data onde será apresentado um projeto surpresa que a OnePlus está a desenvolver. O que será que aí vem?

O mês de março será palco para muitas novidades. Teremos a apresentação do Black Shark 3, dos novos Huawei e, provavelmente, dos novos modelos da OnePlus.

A série OnePlus 8 será apresentada entre o fim do mês de março e início do mês de abril e são já várias as novidades e leaks que têm saído sobre este modelo. No entanto, as novidades da marca chinesa não deverão ficar por aqui, estando a ser anunciado um projeto surpresa para dia 3 de março.

OnePlus apresentará novidades a 3 de março

Através de publicações no Twitter, a OnePlus tem lançado algumas dicas sobre um novo projeto que está a desenvolver. Com imagens pouco esclarecedoras, apenas refere que não será nem um smartphone nem um produto comercial.

A marca desafia assim os seus fãs a descobrirem o que irá ser apresentado através das poucas dicas que dão. Do lado dos fãs várias são os palpites que são dados. Desde powerbanks, tablets, smartwatches ou um smartphone dobrável, o que conta é usar a imaginação (e os desejos pessoais de produtos da marca) para dar um sentido às imagens partilhadas.

Depois de apresentado o OnePlus Concept One, um smartphone destinado a mostrar as tecnologias que a marca chinesa está a desenvolver, surge agora um novo projeto. Não sendo algo comercial, estaremos então perante um novo produto conceito ou mesmo algo relacionado com software que os utilizadores poderão utilizar sem pagar.

Agora, resta esperar pela próxima terça-feira, 3 de março, para percermos que novidade reservou a OnePlus para este anúncio.

Qual o vosso palpite sobre este novo projeto?