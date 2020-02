A enfrentar algumas dificuldades no mercado dos smartphones, a Sony luta agora para sobreviver num mercado cada vez mais competitivo.

Conheça o Sony Xperia 1 II, o novo flagship da Sony que pretende atacar a gama alta.

A sony tem enfrentado alguns problemas nos últimos tempos. As vendas têm caído ano após ano e já se teme que seja o fim de uma marca histórica neste mercado. No entanto, com o resultado positivo do último trimestre, a Sony mostra que ainda tem algo a dizer, e irá responder agora com um novo smartphone. O Sony Xperia 1 II está para chegar ao mercado e irá atacar a gama alta.

Xperia 1 II – Um último suspiro da Sony no mercado dos smartphones

Com uma estética característica dos equipamentos Sony, o Xperia 1 II apresenta superfícies lisas e linhas retas, complementado com uns simpáticos 7,9 mm de espessura.

Ao contrário do que o mercado nos tem habituado, este equipamento não vem com um notch ou recorte no ecrã para a webcam, mas sim com uma tradicional câmara inserida numa fina moldura. Além disso, segundo as imagens, a câmara traseira parece também um pouco saliente da superfície do equipamento.

A nível de características, encontramos um ecrã OLED HDR de 6,5″, com rácio 21:9 e resolução 4K. Embora este ecrã não entre na recente guerra dos 90 e 120Hz, a Sony anuncia uma função chamada “Redução do desenfoque por movimento” que garante um desempenho idêntico a um ecrã de 90Hz.

A nível de processador, a Sony apostou no Qualcomm Snapdragon 865 com conectividade 5G sub6 (mas sem mmWave). A este processador, poderemos ainda contar com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Um grande destaque na fotografia

Ao nível da fotografia, área onde a Sony sempre se destacou, iremos contar com 4 câmaras no Xperia 1 II:

A primeira será ultra grande angular de 16mm com sensor de 12 MP de 1/26″ e foco por deteção de fase dual pixel.

A segunda será uma grande angular de 24mm com sensor IMX555 com sensor de 12 MP de 1/17″, foco por deteção dual pixel e estabilização ótica.

A terceira é uma teleobjetiva de 3x (70mm) com sensor de 12 MP de 1/3,4″, foco por deteção dual pixel e estabilização ótica.

Por último, a quarta será um sensor de profundidade 3D ToF.

Este conjunto de sensores irá conseguir captar fotografias até 20 fps com foco automático e rastreamento de exposição. Além disso, irá trazer a função de foco ocular em tempo real já usada em modelos anteriores. Como também já nos habituou, as lentes serão Zeiss com revestimento T* para apoiar na redução de efeitos fantasma e reflexos. Já a câmara frontal será de 8 MP.

Além de uma bateria de 4000 mAh com carregamento sem fios, o Sony Xperia 1 II irá também manter o jack 3,5mm com suporte para altifalantes Stereo, Dolby Atmos e som espacial de 360º e terá certificação IP68.

Sem ainda se conhecer a data de início de venda ou o preço a que será lançado, tudo se deverá descobrir durante a sua apresentação durante o dia de hoje.