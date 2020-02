Gruzovikus é um conceito de camião autónomo elétrico vindo da Rússia

O nome Gruzovikus, que literalmente significa camião em russo, é um projeto que tem como missão apresentar um pesado elétrico, autónomo, para transportar mercadorias. Não é mais que um exercício de design, baseado num futuro em que os veículos autónomos terão a liberdade de circular sem humanos na cabine. Nesse sentido, e após 43 dias de trabalho, a equipa do Art Lebedev Studio mostrou um surpreendente conceito.

Os pesados de mercadorias não precisam ser feios, com um design desengonçado. A ideia é num futuro próximo, estes veículos terem estética aprimorada. Conheçam o Gruzovikus num vídeo de demonstração.

Gruzovikus, o camião autónomo elétrico que vem da Rússia

Segundo os mais arrojados analistas, o futuro do transporte é elétrico e autónomo. Nesse sentido, este camião tem os dois, com uma grande dose de boa aparência. Sem perder a usabilidade, este design apresenta-se com uma estrutura fina, ao ponto de formar um L quando visto de lado. Não tem janelas ou portas, porque não precisa de nenhuma. Tudo o que tem é um ecrã gigante na sua frente que abriga por trás todo o sistema de computação, sensores, câmaras e outras tecnologias necessárias para tornar seguras as viagens de longa distância.

Hoje em dia, um trator parece um tijolo, com qualidades aerodinâmicas horríveis. O Gruzovikus possui um ecrã aerodinâmico na frente que separa os fluxos de ar e protege os lados da sujidade. Situa-se no eixo dianteiro, adicionando estabilidade à plataforma.

Revelou a Art Lebedev Studio no site oficial.

Por ser elétrico e autónomo, também é extremamente eficiente e mais barato de operar. Ao contrário do atuais camiões, este veículo irá trazer às empresas mais tempo de serviço, mais controlo do transporte, menos manutenções e mais facilidade de gestão das frotas.

Além disso, estes veículos necessitarão de muito menos ação humana, no que se irá traduzir numa forte redução de custos. Basicamente toda uma frota poderá ser gerida a partir de uma base de controlo. Uma pessoa e o equipamento necessário substituirão muitos outros custos. Apesar de ser um futuro que parece roubar trabalho aos seres humanos, as máquinas poderão abrir outras portas.

O Gruzovikus está equipado com visão passiva computorizada: câmaras, sensores e radares captam a distância de objetos próximos, enquanto o computador central dispara instantaneamente uma resposta às mudanças nas condições de tráfego. O Gruzovikus permite reduzir significativamente o custo do transporte: ele não precisa ser pago e não requer descanso.

Acrescentaram, os designers.

Menos cabine, mais capacidade de carga

Outra das vantagens que os responsáveis do projeto referem é a capacidade de carga. Nesse sentido, dado que o camião não tem cabine, o Gruzovikus é capaz de transportar cargas mais pesadas, pois o trailer pode ser mais longo. O estúdio de design imagina que o transporte do futuro poderá trazer mais essa otimização no transporte de mercadorias.

Apesar de ser apenas um estudo, a verdade é que já não faltam marcas com testes reais em ambiente controlado. Quer isto dizer que, mais ano, menos ano, o futuro dos autónomos passará por estes pesados.