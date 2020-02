Quando apresentou o Mi Watch, a Xiaomi tinha um alvo bem definido. A marca chinesa quer competir com o Apple Watch e isso nota-se em vários aspetos deste smartwatch. A sua forma é um deles, mas há outros óbvios e bem visíveis.

Apresentado e colocado à venda inicialmente na China, é esperado no mercado europeu, onde deverá ter um sucesso elevado. A marca não tinha prazos para esta chegada, mas tudo indica que estará para breve. O Xiaomi Mi Watch deverá estar quase a chegar à Europa.

O Mi Watch está quase a chegar à Europa

Foi no final do ano passado que a Xiaomi mostrou mais uma das suas armas para o mercado das tecnologias. O Xiaomi Mi Watch quer competir num mercado já muito saturado, tendo apelado a um pormenor que muitos vão ter em conta. O seu alvo é o Apple Watch e isso está bem patente no que a marca apresentou.

Inicialmente limitado na China, este smartwatch traz o Wear OS, mas numa versão alterada pela marca. A MIUI é uma realidade e os muitos serviços da Google foram removidos, por razões óbvias. Na China são impossíveis de usar e escusam por isso de estar presentes.

Uma arma da Xiaomi para combater a Apple

Agora, e segundo informações avançadas, o Xiaomi Mi Watch estará quase a chegar à Europa. Espera-se que surja muito em breve, inicialmente no mercado alemão, sendo provavelmente depois alargado a outros onde a marca tem presença física.

As razões para esta demora não são conhecidas, mas são também elas quase naturais. A Xiomi teve de refazer toda a sua interface para se adaptar aos mercados europeus. Há ainda a questão dos idiomas, o que obrigou a uma tradução completa da interface.

O Apple Watch é o alvo deste novo smartwatch

É muito provável que a Xiaomi apresente a versão global do seu novo smartwatch nas próximas semanas, ao mesmo tempo que apresentar a versão global do Xiaomi Mi 10 e do Mi 10 Pro. Este esteve programado para ser apresentado no MWC, que, entretanto, acabou por ser cancelado.

Estas são excelentes notícias para quem esperava este novo smartwatch. Irá competir com o Apple Watch, tendo um fator de peso a seu favor. O seu preço será muito reduzido face ao que a gigante de Cupertino pratica, o que o torna muito atraente.