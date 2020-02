E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de alguns problemas identificados no novo Samsung Galaxy Z Flip, do sucesso que está a ter as características do Galaxy S20 Ultra, do novo Android 11, analisámos um rato ergonómico Gembird, e muito mais.

Para além da atualização da linha S20, o Galaxy Z Flip da Samsung foi outra das grandes novidades do Unpacked da passada semana. Este novo smartphone dobrável vem certamente dar continuidade a uma nova área de mercado onde a marca tem uma forte presença.

A Samsung alterou por completo a sua fórmula e trouxe algumas novidades. Para além de um tamanho menor, tem agora um ecrã que a marca afirma ser de vidro. O problema veio com os primeiros testes, que colocam em causa esta afirmação.

A problemática relacionada com os drones tem vindo a diminuir. A regulamentação e as eventuais coimas associadas às práticas que lesavam terceiros, inibiram certos comportamentos. Contudo, a utilização deste tipo de dispositivos nalguns casos ainda é vista como uma ameaça. Para combater a intrusão levada a cabo por estes veículos voadores, foi criada uma arma laser que simplesmente derrete os drones.

O vídeo que foi disponibilizado mostra como se pode abater os drones a quilómetros de distância.

A apresentação dos novos Galaxy S20 mostrou que a Samsung apostou muito forte em algumas áreas chave no campo dos smartphones. Se a fotografia foi algo óbvio, há outras áreas onde esta novidade e qualidade está também presente.

Um novo teste a este smartphone veio agora mostrar que o ecrã do S20 Ultra está próximo da perfeição. É o que de melhor a tecnologia pode oferecer em termos tecnológicos. Assim, bateu todos os recordes nos testes da DisplayMate.

Com a ânsia de apresentar novidades, os fabricantes estão empenhados em procurar inovações para apresentar aos seus clientes. Assim, depois do início dos smartphones com ecrã dobrável, surge agora um protótipo da TCL com ecrã deslizante.

A ideia pode ter o seu interesse, mas primeiro “estranha-se”!

O acesso a vários sistemas operativos num único smartphone há muito que é procurado. As experiências que anteriormente surgiram revelaram-se fracassos completos, sem conseguir dar ao utilizador uma experiência completa.

Uma nova tentativa e uma nova abordagem parece agora estar a chegar. Está prometido para breve um smartphone com Windows 10 e que corre apps Android. Chama-se Nebulus e vai chegar pelas mãos da empresa Emperion.

A Xiaomi tem sido uma das marcas mais proativas e atentas na construção de produtos pertinentes para as necessidades das pessoas.

Recentemente, devido ao surto do Coronavírus, a empresa chinesa começou a vender uma lâmpada para eliminar o vírus. Agora, o registo de uma patente, mostra que a Xiaomi estará a desenvolver máscaras inteligentes que avaliam o ar respirado e a qualidade da nossa respiração.

A utilização do rato no dia a dia é uma parte importante no que toca à ergonomia. Nesse sentido, hoje analisamos o rato wireless MUSW-ERGO-01 da Gembird. Este é um dispositivo ergonómico de 6 Botões, que desempenha o seu papel aumentando o desempenho e diminuindo a fadiga.

Vamos conhecer um rato com um design diferente, mas que traz uma usabilidade natural minimizando a tensão no braço, punho e mão.

Todos os anos, de forma ritmada e muito certa, a Google traz uma nova versão do Android. Esta incorpora as novidades que a marca foi criado, abrindo assim a porta a que as marcas atualizem os seus equipamentos.

Depois de uma ameaça de chegada do Android 11, a Google resolveu agora o passo que todos esperavam. O Android 11 chegou e está disponível para ser instalado. É ainda só uma versão de testes, mas abre a porta para que em breve surja a versão final.

As atualizações do Windows 10 andam com má fama. Os problemas são recorrentes e de forma periódica estas correções trazem muitos mais problemas do que os que corrigem, impedindo a boa utilização do sistema da Microsoft.

A que chegou na passada semana, que prometia trazer ainda mais segurança, voltou a cair nesta categoria. Agora, mesmo depois de ter sido tirada do ar, continua surpreendentemente a trazer problemas, bem piores do que inicialmente se esperava.

Por trás deste projeto está uma empresa bem conhecida, a SolarCity. Conforme é referido, a empresa agora propriedade da Tesla, lançou em 2013 um projeto sem fins lucrativos, o GivePower. Este é um dispositivo que tem como missão levar a energia solar a áreas do mundo sem acesso à eletricidade. Contudo, os responsáveis pelo projeto, Lyndon Rive e Hayes Barnard, perceberam que em muitos casos, a energia não era o bem mais precioso. A água era o que mais falta fazia.

Então, e se fosse usada a tecnologia dos painéis para uma dessalinização movida a energia solar?

Garantidamente que nesta altura do campeonato, a Huawei é a marca mais forte no que respeita à rede 5G.

Para provar isso mesmo, a empresa chinesa anunciou que, até agora, celebrou 91 contratos comerciais de 5G e já enviou mais de 600.000 antenas.

Com um longo historial no mundo Android, a HTC perdeu força nos últimos anos no mercado dos smartphones.

No entanto, o ano 2020 poderá representar um regresso desta marca tradicional, que deverá apostar no 5G e na realidade virtual.

A tecnologia tem-se revelado numa preciosidade no campo da medicina, especialmente em inovações e procedimentos mais específicos.

Agora, pela primeira vez, um robot foi usado para tratar aneurismas cerebrais. E teve sucesso.