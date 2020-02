O acesso a vários sistemas operativos num único smartphone há muito que é procurado. As experiências que anteriormente surgiram revelaram-se fracassos completos, sem conseguir dar ao utilizador uma experiência completa.

Uma nova tentativa e uma nova abordagem parecem agora estar a chegar. Está prometido para breve um smartphone com Windows 10 e que corre apps Android. Chama-se Nebulus e vai chegar pelas mãos da empresa Emperion.

Um smartphone que corre Windows 10?

A abordagem que a Microsoft fez aos processadores ARM prometia a chegada de um conjunto de equipamentos diferentes e com caraterísticas únicas. Focavam-se principalmente nos portáteis, mas abria também a porta a outras categorias, com outras capacidades.

Esse momento parece agora ter agora chegado com o mais recente anúncio da Emperion. Prepara-se para colocar no mercado um smartphone com Windows 10, algo que não seria esperado, dada a natureza deste sistema operativo.

Sim, também tem acesso a apps Android

Ainda assim, o Nebulus prepara-se para se destacar ainda mais. Este smartphone terá outra caraterística única e que muitos esperavam ver noutros equipamentos e que a Microsoft até já havia prometido antes. Este smartphone conseguirá correr apps do Android.

Do pouco que se sabe, este novo smartphone não irá necessitar de qualquer emulador para correr as apps Android que diz conseguir executar. Contudo, também não necessitará que o utilizador esteja a alternar entre sistemas operativos para conseguir ter acesso a estas apps.

O Nebulus da Emperion chega em breve

Quanto ao hardware presente, ainda não se sabe muito. Fala-se que terá um processador ARM dedicado para correr o Windows 10, o que aponta para o Snapdragon 850. Vai ainda contar com um jack áudio e com um slot para um cartão microSD.

Ainda não existe uma data para o início da comercialização do Nebulus pela Emperion. A marca revelo que as vendas vão ser feitas posteriormente, diretamente no seu site. Algo que está por responder é como o Windows 10 vai suportar a parte do smartphone, uma vez que não o tem nativamente.