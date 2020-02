O embate das principais marcas de carros elétricos tem ocupado campos que começam a ser preocupantes. Em vez de serem comparados elementos reais e do dia a dia, são vistos pontos de vistas muitos próprios e até enviesados.

Um novo exemplo surge agora. Elon Musk não gostou certamente que Bill Gates tenha comprado um Porsche Taycan e que tenha dado a sua opinião pessoal e sincera sobre os carros elétricos. Receia o que possam pensar sobre estes carros e a sua marca.

Uma entrevista controversa de Bill Gates

Foi numa entrevista dada ao conhecido YouTuber Marques Brownlee que Bill Gates revelou um pouco sobre a sua experiência com os carros elétricos. O fundador da Microsoft revelou que recentemente comprou um Porsche Taycan, o primeiro elétrico da marca alemã.

A escolha deste modelo parece ter sido propositada, por duas razões. A primeira está no seu passado com a marca, de quem é apreciador e já teve vários modelos. A segunda, e aqui começaram os problemas com Elon Musk, porque preferia um modelo de topo.

Porsche Taycan foi o escolhido e não o Tesla

Dada a fortuna pessoal de Bill Gates, era simples a escolha entre este o modelo da Porsche e o da Tesla, tendo a escolha recaído pelo que o primeiro oferece. A sua ideia era mesmo ter um modelo premium e com elevadas prestações.

Ao partilhar a sua experiência, Bill Gates revelou também que apesar de serem carros fantásticos, vê ainda problemas face aos tradicionais. A sua autonomia é ainda reduzida e o tempo que levam a carregar é extremamente elevado.

Elon Musk não gostou e veio a público mostrar o desagrado

Claro que Elon Musk não gostou que a sua marca fosse preterida face à sua concorrente, tendo demonstrado isso no Twitter. Receia ainda que a opinião dada acabe por criar preconceitos face aos carros elétricos. A opinião de Bill Gates será aceite e condicionará as compras.

Curiosamente, o nome da Tesla esteve presente também nesta entrevista. É inegavelmente dado mérito à marca por ter trazido os carros elétricos para o mercado de forma aberta e massificada. Ainda assim, não parece ter sido suficiente para que Elon Musk aceitar a opinião de Bill Gates.