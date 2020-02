Porsche Taycan de 150 mil dólares explode na garagem (vídeo)

Este parece ser o primeiro caso de um incêndio num bólide Porsche Taycan. Embora os elétricos carregarem esta preocupação, o assunto tende a desaparecer com as tecnologias de segurança hoje usadas. Se no passado vimos vários elétricos, entre eles carros da Tesla, que se incendiaram espontaneamente, muito foi aprendido e melhorado. No entanto, apareceu agora este carro de 150 mil dólares que está a trazer o assunto de novo à ordem do dia.

Tudo aconteceu, segundo um tweet, na Florida. O veículo estava estacionado na garagem e simplesmente explodiu, ficando totalmente destruído.

Incêndio num Porsche Taycan deixa-o totalmente destruído

A marca alemã está desde há poucos meses no mercado com o seu Taycan. Foi no final do ano passado que os bólides elétricos começaram a ser entregues. Em dezembro foram entregues os primeiros 130 Porsche Taycan nos EUA. Apesar de haver poucas unidades, um já ardeu.

Segundo o que está a ser dado a conhecer, um Porsche Taycan explodiu e incendiou-se numa garagem no sul da Florida, no passado dia em 16 de fevereiro. A marca já tem conhecimento do acidente, mas ainda não foram conhecidos grandes detalhes. Aliás, a única imagem do carro elétrico destruído, é a que apareceu no tweet, que foi removido.

Conforme pode ler lido:

Os locais no Twitter que têm vídeos das consequências não estão a ser partilhados detalhes para proteger a identidade do proprietário, mas eles alegam que o veículo “explodiu” dentro da garagem.

Segundo o que afirmou a Porsche ao canal Electrek, a marca está ciente do incidente e que ninguém ficou ferido.

Apesar de não ser um caso único nos elétricos, a Porsche diz que é muito cedo para especular sobre a causa, mas estão a investigar a situação. Um porta-voz da Porsche referiu também que este é o primeiro caso relatado de um incêndio a envolver um Taycan.