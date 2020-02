O Google Maps tem recebido muitas alterações nos últimos tempos. A gigante das pesquisas tem procurado melhorar ainda mais esta app e isso tem sido visto no Android. Este é, provavelmente, o sistema onde as maiores mudanças têm acontecido.

Com tudo o que tem sido alterado, algumas funcionalidades mudaram de local ou simplesmente deixaram de estar visíveis. Uma delas, usada por muitos, é sobretudo essencial. Falamos do Modo de Condução, que agora está noutro local. Veja onde!

Nem todas as novidades do Google Maps são positivas

Muitos utilizadores optam por ter o Google Maps sempre aberto, mesmo sem ter um destino definido. Assim, conseguem acompanhar o trânsito e todos os problemas que surjam nas estradas. Se o Modo de Condução era simples de aceder, isso agora mudou.

Para ter este modo de volta, devem adicionar um novo widget ao ecrã principal do Android. Para isso carreguem em qualquer área do ecrã, sem um ícone presente. Isso irá abrir a área de costumização, para assim adicionar este novo elemento.

O Modo de Condução não desapareceu

Escolham a opção widgets e depois naveguem dentro da oferta que estes têm presente no Android. Devem percorrer a lista até chegarem aos que estão associados ao Google Maps.

Devem aceder a este e ver a oferta presente. Encontrar aí dentro vários widgets que podem usar, todos associados ao Google Maps. O que procuram chama-se Modo de condução.

Ainda está presente no Android

A forma de o colocar no ecrã principal é simples, devendo apenas ser arrastado para a posição que querem dentro do ecrã principal, seja numa área livre ou no meio de outros ícones que estejam ali presentes.

Com esse atalho presente no ecrã principal do Android, sempre que precisarem de ter o Modo de Condução ativo só precisam de o chamar. De imediato o Google Maps será aberto nesta forma de navegar. Podem ali definir um destino, nos locais mais visitados e nos recentes.

Se preferirem ter o mapa no ecrã completo, só precisam de carregar no ecrã para que os menus e as opções desapareçam. O Google Maps fica assim mais simples de usar e, ao mesmo tempo, mais útil para os condutores.

Se eram utilizadores desta opção e não a encontravam desde a atualização, então esta é a forma de a ter de volta. Se não a conhecem, então é hora de a conhecer e explorar.