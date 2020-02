O Galaxy Z Flip da Samsung veio mostrar uma nova realidade no mercado dos dispositivos móveis. É o segundo smartphone dobrável da marca e já mostrou ser uma máquina única, apesar de alguns problemas.

Algo que agora foi descoberto está a deixar os utilizadores pouco contentes. A app de chamadas está a mostrar publicidade, o que não se esperava num smartphone de mais de 1500 euros. Na verdade, não é o único e os utilizadores concordaram com esta opção.

Uma novidade no Galaxy Z Flip que ninguém gosta

A descoberta desta novidade surgiu ontem na Internet. Nas redes sociais foi apresentada uma imagem onde era revelado que a app de chamadas da OneUI do Z Flip estava a mostrar publicidade. Naturalmente que despertou a curiosidade.

Quem mostrou esta informação não entendia a razão porque um smartphone deste preço teria presente esta “funcionalidade”. Não se esperava que a Samsung trouxesse publicidade para este equipamento e muito menos nesta localização.

Samsung has ads in the phone app — the app you open to place calls — on its $1,380 Galaxy Z Flip. pic.twitter.com/tuWr2PxSYh — Todd Haselton (@robotodd) February 18, 2020

Samsung está a mostrar publicidade na app de chamadas

Vários utilizadores apressaram-se confirmar a apresentação desta informação que muitos consideram desnecessária. A monetização será até aceitável, mas em áreas que não tivessem este impacto nos utilizadores. Assim, não era esperada na app de chamadas da Samsung.

Houve também muitos utilizadores que recordaram que esta não é uma opção exclusiva do Galaxy Z Flip. Vários outros smartphones da marca têm esta apresentação, sendo uma caraterística do OneUI, a interface da Samsung.

Can confirm the ads



Sent from a Z Flip lol pic.twitter.com/XDfb87quHU — Ray Wong (@raywongy) February 18, 2020

A culpa afinal é dos utilizadores da OneUI da Samsung

O mais importante que surgiu desta troca de mensagens nas redes sociais foi algo que poucos recordaram, e que faz toda a diferença nesta situação. A apresentação de publicidade está sempre associada à localização do utilizador.

Para além disso, esta é mostrada apenas para dar mais informação ao utilizador e, sem qualquer dúvida, estes necessitaram de a ativar e também tiveram de a autorizar. Só após estes passos esta informação é apresentada, ao aceder a um separador específico.

Concordaram em dar acesso à sua localização

Na prática, ao abrir a app de chamadas, e ao aceder ao separador Locais, é pedido aos utilizadores que concordem com a partilha da localização. Toda a informação presente mostra que estes dados vão ser eventualmente usados para fins de publicidade pela Samsung.

Naturalmente que esta pode ser desligada, mas importa recordar que há aqui uma autorização do utilizador. Pode não ser totalmente clara, mas mais uma vez é o facilitismo com que concordam com tudo que está a provocar esta situação, no Z Flip e noutros Galaxy.