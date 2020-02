Começam os problemas? Ecrã do Samsung Galaxy Z Flip não resistiu como esperado

Para além da atualização da linha S20, o Galaxy Z Flip da Samsung foi outra das grandes novidades do Unpacked da passada semana. Este novo smartphone dobrável vem certamente dar continuidade a uma nova área de mercado onde a marca tem uma forte presença.

A Samsung alterou por completo a sua fórmula e trouxe algumas novidades. Para além de um tamanho menor, tem agora um ecrã que a marca afirma ser de vidro. O problema veio com os primeiros testes, que colocam em causa esta afirmação.

Os primeiros testes do Galaxy Z Flip

Uma das caraterísticas únicas com Galaxy Z Flip é sobretudo o seu ecrã. A marca afirma que este é “feito de vidro ultrafino da Samsung, permite uma visão épica com um ecrã plano suave“. Isto torna-o único no mercado e traz uma nova tecnologia para os telefones dobráveis.

Com a sua apresentação, começam também a surgir decerto os primeiros testes e avaliações. Uma das mais importantes surgiu agora, e que coloca em avaliação a sua resistência e o quanto consegue resistir em situações de maior agressividade.

Um ecrã de vidro que não resistiu muito

Surpreendentemente, o que é revelado é que este ecrã parece ser demasiado frágil para o que a marca prometeu na sua apresentação. Os resultados apresentados colocam o “suposto” ecrã de vidro do Z Flip igualmente ao nível dos ecrãs de plástico do Galaxy Fold ou do Motorola Razr.

Para quem acompanha estes testes do site JerryRigEverything, sabe que um smartphone com ecrã de vidro apresenta marcas no nível 6 ou 7. No caso do Z Flip, este apresentou marcas visíveis logo a partir do nível 2.

A Samsung tem uma opinião sobre este problema

A teoria avançada por Zack Nelson diz que este ecrã pode ser um híbrido de polímero e vidro. A Samsung já respondeu posteriormente a estas afirmações e insiste que o ecrã do Galaxy Z Flip é mesmo de vidro. Havia uma película aplicada e que esta sofreu todas as agressões.

Há também indicação que o vidro pode ser trocado uma vez por 119 dólares, como acontece no Fold, e que têm uma película gratuita. Importa recordar que a Samsung nunca referiu que este era um ecrã mais resistente. Focou-se sobretudo nas cores e na utilização que oferece.