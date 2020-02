O Windows 10 está recheado de ferramentas que ajudam os utilizadores nos momentos certos. Muitos não as usam, preferindo opções de terceiros, que consomem mais recursos e até podem colocar em risco o próprio sistema da Microsoft.

Um exemplo desta situação está na edição de vídeo e no que precisam para a fazer. Se as ferramentas externas trazem muitas opções, a verdade é que o Windows 10 tem o necessário para fazer a edição básica. Veja como o pode fazer.

Microsoft trouxe as ferramentas necessárias

Editar um vídeo pode ser algo complicado se as ferramentas certas não estiverem presentes. A maioria das propostas ou são pagas ou são demasiado complicadas para o que o utilizador normal pretende. Ações como cortar um vídeo são simples, ao usarmos o que o Windows 10 tem presente.

Ao usarem a app Fotografias conseguem ter um editor de vídeo simples, mas bastante eficaz no que toca às opções mais simples. Estas conseguem ser na maioria dos casos as mais usadas pelos utilizadores. Abram por isso esta app para iniciarem.

É simples editar um vídeo no Windows 10

Com a interface a app Fotografias aberta, devem escolher o que querem alterar e recortar. Este deverá estar presente no ecrã da app ou, se necessário, devem adicionar a pasta onde este se encontra.

De seguida, e com o vídeo já carregado, devem escolher a opção Editar e Criar. De seguida, vão ter de selecionar a primeira opção, com o nome Cortar. Encontram igualmente aqui outras opções de edição de vídeo.

A app Fotografias tem tudo o que precisam

O que abriram será novamente mostrado, desta vez com dois marcadores na linha temporal. Só precisam de marcar o início e o fim, preparando assim o corte que querem fazer na edição pretendida.

Antes de terminarem a edição podem verificar como este ficou. Basta que o coloquem a tocar, quer no início quer no final. O marcador pode ajudar a colocar o vídeo num momento específico, podendo depois ser lido desse ponto em diante.

Por fim, e com o corte preparado, só precisam de gravar o vídeo que querem criar. Carreguem no botão Guardar uma cópia e esperem que o vídeo seja processado. De imediato a nova cópia fica disponível, com os cortes pretendidos.

Como podem ver, o Windows 10 tem todas as ferramentas necessárias. A Microsoft forneceu tudo o que precisamos para qualquer momento, desde manter o sistema operativo ativo e funcional até ao processo, nem sempre simples, de edição de um vídeo.