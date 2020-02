O novo Android 11 está já pronto para ser testado e por isso a Google tratou de o lançar. Nos próximos meses este novo sistema vai ser testado, avaliado e, principalmente, descoberto em todo o seu potencial.

Com menos de uma semana de testes, começam já a surgir algumas funcionalidades muito interessantes. A mais recente dá conta de que os smartphones vão ser controlados com um simples toque duplo na traseira.

Novos gestos importantes no Android 11

Ainda estamos longe de conhecer tudo o que a Google colocou de novo no Android 11. São muitas as funcionalidades que estão disponíveis, mas ainda por serem descobertas. As mais relevantes foram de imediato identificadas e estão já bem conhecidas.

Há, no entanto, pequenos pormenores que vão fazer toda a diferença no Android 11 e que são uma mais-valia. A Google elevou algumas das funções já existentes e melhorou-as para dar ao utilizador ainda mais.

Com um toque na traseira controla o smartphone

O campo dos gestos, a nova forma de controlar este sistema, recebeu uma novidade. Neste novo sistema passa a existir a possibilidade de dar um toque duplo na traseira do smartphone e isso gerar uma ação. Estas podem ser definidas e parametrizadas, tal como esperado.

A maior curiosidade nesta novidade é que não requer nenhum hardware adicional. Apenas recorrendo ao giroscópio e ao acelerómetro é possível detetar este novo gesto e aplicá-lo no Android 11. Esta é uma vantagem grande, uma vez que pode ser aplicado a qualquer smartphone atualmente no mercado.

A Google tem ainda muitos mais para mostrar

Quando a funcionalidades, este novo gesto pode ser usado para rejeitar uma chamada, desligar o despertador, chamar o assistente da Google ou controlar os multimedia. Vai também ser possível definir ações específicas e de acordo com o que o utilizador pretender.

A Google e o Android 11 dão assim um passo importante para tornar este sistema ainda mais simples e intuitivo de usar. Muitas mais novidades vão surgir em breve e mostrar tudo o que vamos ter acesso.