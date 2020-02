Mas afinal que novidades trouxe a Google para o novo Android 11?

Foi ontem ao final do dia que a Google trouxe para os utilizadores Android uma surpresa. A gigante das pesquisas apresentou a próxima versão do seu sistema operativo e todas as novidades associadas.

São muitas as mudanças e melhorias que foram colocadas no Android 11, que ainda vão ser descobertas e avaliadas. Há, no entanto, já algumas novidades conhecidas e que podem ser exploradas na Developer Preview.

Ainda mais segurança no Android 11

Uma das maiores novidades que a Google colocou no Android 11 está associada à segurança e às permissões de cada app. Assim, com esta versão, vamos ter a possibilidade de dar permissões únicas às apps.

Isto significa que cada app só poderá ter acesso a determinadas permissões uma única vez e durante a execução. Assim, não poderá abusar do acesso e posteriormente terá de ser pedido novamente acesso às permissões do Android 11.

Chat bubbles para as apps de mensagens

Esperava-se que o Android 10 tivesse trazido as Chat bubbles, como algumas apps já implementaram. Esse momento chega agora e traz ainda mais novidades aqui dentro. Nas notificações do Android 11 passa a ser possível não apenas responder, mas também adicionar imagens às respostas.

Uma curiosidade, nesta área, mas de forma diferente, é o eliminar das notificações na app Câmara. Estas deixam de interromper a captação de fotografias, o que torna a interface mais limpa e com menos interrupções para os utilizadores.

5G e as novas tecnologias foram cobertas pela Google

Também o 5G passa a ser uma realidade, com muitas APIs dedicada a esta tecnologia. Será possível às apps saber se a ligação tem dados ilimitados ou saber a qualidade da ligação, dando assim acesso a conteúdos mais ricos.

Outra curiosidade está no dark mode. Já existia na versão anterior do Android, mas agora dá um passo no sentido certo. Tal como muitos utilizadores pediram, este modo passa a ser automático e ativa-se com base nas horas definidas pelo utilizador.

Por fim, e do que é conhecido, passa a haver suporte dedicado para os ecrãs hole-punch, ou seja, com câmara num orifício no ecrã. Também os ecrãs waterfall passam a ter suporte, com alguns extras. Contem também com suporte para IDs Digitais.

Esta versão, com já referimos, é dedicada a testes e deve ser usada com algum cuidado. A Google vai em breve, na I/O deste ano, revelar a primeira versão de testes, que depois levará à versão final do Android 11.