Foi na passada semana que a Mozilla apresentou a mais recente versão do Firefox. Com este seu novo browser, a marca conseguiu trazer para os utilizadores uma versão mais modular e adaptada às necessidades.

No entanto, e nas versões dedicadas ao Windows e ao Linux surgiram problemas. Para os corrigir, a Mozilla lançou agora uma nova versão do Firefox, dedicada apenas a melhorar ainda mais a utilização do seu browser.

A Mozilla voltou a atualizar o seu browser

A nova versão, a 73.0.1, está já disponível, principalmente focada no Windows e no Linux. Corrigem alguns problemas já conhecidos e que impediam a utilização do Firefox de forma plena. Não traz qualquer novidade, mas resolve questões pendentes.

No caso do Windows, são vários os problemas resolvidos. O principal deles levava a que o Firefox simplesmente deixasse de responder e acabasse por fechar de forma espontânea e aleatória. Do que se sabe esta questão estava associada a outras apps de segurança.

Windows teve os seus problemas resolvidos

Por outro lado, outras questões foram também resolvidas e que impediam o acesso a alguns endereços e a sites específicos. Estes ficavam bloqueados e não passavam da página de um novo separador sem dar qualquer informação adicional ao utilizador.

Também no Linux o cenário era similar, com o browser da Mozilla a deixar de funcionar e acabar por bloquear a aplicação. Na prática, o Firefox acabava por fechar e deixar de estar disponível. Neste caso, o causador era o acesso a conteúdo encriptado.

Firefox no Linux tem uma atualização

Também no Linux o problema do acesso a alguns sites estava igualmente presente. Foi corrigido e agora não se deverá manifestar para os utilizadores que usam este browser, tanto no Arch, Fedora Rawhide e muitas outras distribuições Linux.

Esta nova versão do Firefox está já pronta para ser atualizada no browser da Mozilla. Basta procurar pela nova versão e deixar que o browser trate de todo o processo. No final a versão 73.0.1 vai estar instalada e em utilização.