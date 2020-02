A Mozilla não tem abrandado nos seus esforços de melhorar o Firefox. A cada nova versão, este browser recolhe melhorias e novidades que o tornam ainda melhor e mais simples de usar. É uma evolução natural e que se espera.

Na mais recente versão, agora lançada, este caminho repete-se. O Firefox 73 volta a ganhar algumas melhorias e é agora dedicado a ser ainda mais modular para o utilizador.

Uma nova versão do browser da Mozilla

Para além de todo o desempenho que se pretende do Firefox, a sua casa mãe tem procurado tornar a sua interface mais simples e mais intuitiva. Os utilizadores agradecem e este browser fica mais simples de usar. Essa mudança foi principalmente reforçada no Firefox 73, de forma muito subtil.

Uma das novidades desta nova versão do browser da Mozilla está no zoom que pode ser aplicado a qualquer site. Esta deixa de ser uma opção aplicada de forma pontual e direta, para ser uma opção global. Vai dos 30% aos 300% e está nas definições.

As muitas novidades do Firefox 73

Para além disso, o zoom pode ser também aplicado apenas ao texto de uma página. Assim, qualquer outro elemento, como uma imagem, um vídeo ou qualquer outro conteúdo será mantido nas suas dimensões originais.

Outra novidade está no modo de elevado contraste. Esta opção está igualmente mais integrada com o Windows, o que permite que todos os que precisam de ajuda para visualizar conteúdos o possam fazer de forma mais simples. Na prática, é colocado um bloco de cor entre o texto e as imagens, o que facilita a leitura.

O melhor desempenho para os utilizadores

Por fim, e numa área de segurança, foi adicionado um novo fornecedor de DNS over HTTPS (DoH). Para além da Cloudflare, há agora também presente o NextDNS, para garantir esta proteção. Com o DoH, os pedidos de DNS seguem seguros sobre HTTS e deixam de poder ser visualizados ou alterados.

Há, claro, também melhorias gerais de desempenho e a correção de bugs neste browser. Esta nova versão do Firefox já está a ser distribuída pela Mozilla e pode ser procurada dentro da Ajuda, em Acerca do Firefox.