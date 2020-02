O dia de ontem foi importante para a Samsung. Depois de semanas a fio com fugas de informação e de supostas novidades, chegaram finalmente as novas propostas da marca para o mercado dos smartphone.

Foi em palco que a marca revelou todas as suas novidades, com que pretende conquistar o mercado. Recorde agora todas as novidades importantes que foram reveladas e que em breve vão chegar ao mercado.

Havia já algumas certezas do que iria ser apresentado neste Samsung Unpacked. Seria centrado nos novos smartphones da marca, trazendo novos padrões para o mercado e para o que a concorrência teria de bater. Isso cumpriu-se, com novidades extra pela caminho.

Os novos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Os reis deste evento foram, sem qualquer dúvida ou hesitação, os novos Samsung Galaxy S20. A marca resolveu este ano renomear as suas ofertas e, principalmente, fazer crescer ainda mais o hardware presente em cada um dos equipamentos.

Assim, temos este ano 3 propostas com caraterísticas ligeiramente diferentes. Falamos dos novos S20, S20+ e S20 Ultra. Cada um dos modelos tem caraterísticas únicas e que vão crescendo. O foco é principalmente na fotografia, mas o resto dos argumentos convencem qualquer utilizador mais exigente.

A fotografia nos novos S20

A fotografia, como já dissemos, está novamente no topo do que pode ser oferecido. O destaque vai mesmo para o modelo maior, onde encontramos uma câmara de 108 megapixeis, wide-angle, que é uma das maiores do mercado. Há ainda uma câmara Telephoto de 48 MP e uma Ultra Wide de 12MP. Por fim, há que contar também com uma câmara DepthVision.

No campo do vídeo, os Galaxy S20 são inegavelmente smartphones únicos. É capaz de filmar já em 8K, o que garante uma qualidade única em qualquer momento. Curioso é o facto de podermos a qualquer momento retirar uma imagem destes vídeos de 8K e obter uma imagem clara de 33MP.

Em termos de especificações do Galaxy S20, e de forma transversal, temos o novo Exynos 990, um octa-core construído com tecnologia de 7nn.

Temos o Galaxy S20 com 8 ou 12 GB de RAM e 128GB de armazenamento, o S20 Plus com a mesma RAM, mas existe em variantes de 128 e 512GB. O S20 Ultra tem 12GB de RAM e 128GB de armazenamento e o modelo de 16GB e 512GB de armazenamento.

Os novos Galaxy S20 podem ser comprados já a partir de hoje. As entregas serão iniciadas no dia 13 de março. Estas propostas vão chegar em 4 cores – Rosa, Azul, Cinza e Preto – não estando todas disponíveis em todos os modelos.

O Galaxy S20 4G a custar 929 euros. O S20 Plus vai custar 1029 euros na variante 4G e 1129 euros na variante 5G. O topo de gama, o S20 Ultra, irá custar 1379 euros na versão de 12GB de RAM e 1579 euros na versão de 16GB de RAM.

Samsung Galaxy Z Flip, muito mais que um dobrável

A segunda grande novidade do dia veio revelar outra vertente que a Samsung tem explorado. Falamos dos smartphones dobráveis, onde o Galaxy Fold tem dado cartas. Falamos do Galaxy Z Flip, a nova proposta da marca para este mercado.

Os consumidores pediam um smartphone dobrável que fosse mais pequeno e, naturalmente, mais barato. A Samsung apostou nesta área e apresentou agora o Z Flip. Este é mais pequeno, mas apenas quando está dobrado. Rapidamente passa de um formato que cabe na palma da mão para um ecrã Infinity Flex de 6,7 polegadas.

A Samsung revela que este é primeiro smartphone dobrável com ecrã de vidro da Samsung – o Galaxy Z Flip combina um ecrã Infinity Flex (flexível infinito) com vidro ultrafino (UTG), que possui propriedades dobráveis, tornando-o mais fino

A nova coluna articulada é apoiada por um mecanismo “dual CAM” que foi desenhado para assegurar que cada dobra é feita de forma suave e estável. O Galaxy Z Flip pode estar desdobrado à mesma amplitude angular que um computador portátil (ou seja, a 90º). Este também utiliza uma tecnologia de limpeza, que utiliza fibras de nylon para repelir sujidade e pó.

A Samsung desenhou o “Modo Flex” para quando o equipamento está aberto a 90º (“free standing”) o ecrã do Galaxy Z Flip automaticamente se transforme em dois ecrãs de 4” cada para que possa facilmente ver imagens, conteúdos ou vídeos na parte superior dos ecrãs e controlá-los na parte de baixo dos mesmos

Em Portugal, o Galaxy Z Flip estará disponível no dia 21 de fevereiro de 2020 nas cores Mirror Purple e Mirror Black, nas lojas Samsung (online e fisicas) e Operadores: Meo, Vodafone e NOS. O PVP recomendado é 1529,90€.

Galaxy Buds+, um novo nível de som

Por fim, e também como uma excelente novidade, a Samsung apresentou os novos Galaxy Buds+. Estes seguem o que os modelos anteriores ofereciam, mas foram melhorados, nomeadamente a nível da bateria, que agora é maior e com maior duração.

Estes auriculares sem fios estão equipados com dois altifalantes duplos AKG, com agudos ricos e graves profundos, um sistema de três microfones para chamadas ainda mais cristalinas e uma bateria de longa duração.

É mesmo aqui a grande mudança, com a bateria a passar de 6 horas para 11, o que garante uma muito maior autonomia.

Os Galaxy Buds+ podem ser já pré-encomendados e vão ser entregues posteriormente no início do próximo mês de março. O seu preço no mercado português será de 169,90 euros.