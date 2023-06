Opera One: O browser com IA nativa já chegou para todos os utilizadores

A Opera tem conseguido reinventar o seu browser e oferecer aos utilizadores novas funcionalidades importantes para melhorar a navegação na Internet. O grande foco é agora a IA e a proposta com esta capacidade chegou finalmente a este browser, de forma nativa e integrada. É hora de conhecer o Opera One.

O mercado dos browsers tem um domínio único e que dificilmente será ultrapassado nos próximos anos. O Chrome está no topo, mas a concorrência tem conseguido oferecer muitas novidades, que se tornam cada vez mais interessantes e mostram o que poderá ser o caminho.

O Opera tem sido um desses browser, que cativa e atrai novos utilizadores, muito por causa das suas novidades e melhorias. Agora volta a destacar-se e a reinventar-se, na forma do Opera One, o browser que traz a IA para todos os utilizadores e muito mais.

O primeiro foco, e provavelmente a parte mais interessante desta atualização é a Aria. Esta é a IA nativa do Opera, criada em parceria com a OpenAI, mas com uma personalização grande. Esta irá ajudar nas pesquisas que o utilizador realizar, mas também no acesso a toda a documentação de suporte deste browser.

Além desta novidade, há ainda melhorias na interface do Opera. Falamos da Tab Islands, uma forma nova e intuitiva de interagir com os separadores. É uma nova maneira de manter os separadores relacionados juntos de maneira intuitiva, com base no contexto, sem forçar os utilizadores a mudarem os seus hábitos ou pensar nisso.

Por fim, temos no Opera One um design modular. Este cria um browser se molda às necessidades do utilizador. Assim, apresenta os principais recursos e ajusta-os com base no contexto, proporcionando uma experiência de navegação fluida e fácil.

Este novo browser está já acessível a todos e pode ser instalado a qualquer momento. Quem já usava o Opera vai certamente ver uma oferta totalmente reinventada. Quem experimentar este browser pela primeira vez vai descobrir uma nova proposta que quer mudar completamente a Internet.