Este é o carro mais rápido a chegar aos 400 km/h

No segmento automóvel são várias as marcas que têm conseguido alcançar recordes impressionantes. Com a entrada dos elétricos a competição tem ficado mais "renhida"! Mas sabia que o carro mais rápido a chegar aos 400 km/h é um híbrido? E não é um modelo recente.

Koenigsegg Regera, o carro que fez dos 0 aos 400 km/h em apenas 28,81s.

O híbrido Koenigsegg Regera conquistou o estatuto do carro mais rápido a chegar aos 400 km/h. De acordo com as informações, foram precisos apenas 28,81 segundos para o ponteiro ficar colado aos 400 km/h. Com esta marca, o híbrido Koenigsegg Regera ultrapassou o recorde do elétrico Rimac Nevera.

Apesar de ter sido lançado em 2005, o híbrido Koenigsegg Regera continua a bater recordes e a "subir ao primeiro lugar" do pódio.

De acordo com o CEO da fabricante sueca responsável pela produção do Koenigsegg Regera...

O Regera ainda consegue surpreender o mundo automóvel. É uma prova não só do seu design intemporal, mas também da sua engenharia e tecnologia que estava muito à frente do tempo

De referir que a "competição" dos 0-400 km/h é considerado uma referência no mundo dos super carros. De referir que o recorde anterior pertencia ao Rimac Nevera, que conseguiu chegar dos 0-400 km/h em 29,93 segundos.