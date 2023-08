Sabe onde na Europa é mais barato carregar um carro elétrico? Não é em Portugal

Os carros elétricos são hoje assumem-se como uma melhor opção para o meio ambiente e para quem tem como objetivo economizar dinheiro no longo prazo. Um relatório baseado nos dados da Eurostat revela os locais mais caros e mais baratos da Europa para carregar o seu veículo elétrico.

Embora os veículos eléctricos (VE) estejam a tornar-se cada vez mais populares entre os condutores em toda a Europa, o preço que os condutores pagam para carregar os seus VE difere significativamente entre países.

Na Irlanda, por exemplo, os condutores pagam normalmente entre 6,00€ a 30,00€ para carregar totalmente o seu VE em casa, com uma tarifa normal, dependendo da marca e do modelo. Os pontos de carregamento públicos podem custar até 60% mais, especialmente para carregamento rápido.

A Switcher publicou um estudo onde, com recurso aos dados disponíveis pelo Eurostat e outras fontes, revela o custo do carregamento de veículos eléctricos em casa em toda a Europa e classificou os países mais baratos e mais caros com base no preço de um carregamento completo em casa e de uma condução de 100 km.

De notar que a Ucrânia e a Turquia foram excluídas dos números do Eurostat (2022-S2), pelo que foram omitidas do estudo. Os custos do Reino Unido provêm de uma fonte separada e podem não ser diretamente comparáveis.

Há que considerar que os preços da eletricidade variam muito de país para país por razões meramente geopolíticas, formas de produção de energia e taxas, impostos ou subsidios.

Onde fica mais caro ter um carro elétrico?

Segundo o estudo, o país mais caro para carregar um carro elétrico é a Dinamarca, com um custo por carregamento de 36,17 €. Segue-se a Bélgica, a República Checa, Itália com um custo de 22,43 €, Roménia, Alemanha, Espanha, Chipre, Irlanda e Letónia. Este país fecha o top 10 com um custo de carregamento de 18,43 € por carregamento total.

País €/carregamento completo €/100km de condução 1 Dinamarca €36.17 €10.53 2 Bélgica €27.66 €8.05 3 República Checa €23.68 €6.90 4 Itália €22.43 €6.53 5 Roménia €21.01 €6.12 6 Alemanha €20.68 €6.02 7 Espanha €20.64 €6.01 8 Chipre €20.09 €5.85 9 Irlanda €19.87 €5.79 10 Lenónia €18.43 €5.37

Os 10 países onde é mais barato carregar um elétrico em casa

Os locais mais baratos na Europa para circular um veículo eléctrico são principalmente na Europa Central e Sudeste, onde a ter um VE ainda é pouco comum. Estes países tendem a ter vendas mais baixas e uma menor quota de mercado de VE devido aos custos proibitivos de muitos veículos elétricos e híbridos.

País €/carregamento €/100KM de condução 1 Kosovo €3.92 €1.14 2 Geórgia €5.21 €1.52 3 Sérvia €5.35 €1.56 4 Bósnia e Herzegovina €5.50 €1.60 5 Albânia €6.01 €1.75 6 Montenegro €6.05 €1.76 7 Macedónia do Norte €6.35 €1.85 8 Hungria €6.68 €1.94 9 Bulgária €7.07 €2.06 10 Malta €7.87 €2.29

E Portugal?

Segundo os dados divulgados, Portugal está em 19.º lugar considerando a lista dos países com preços mais baratos para os mais caros, num total de 39 países. O estudo aponta para um custo de carregamento total de 13,69 € e de uma preço por 100 km de 3,99 €.

Poderá ver aqui a lista completa.