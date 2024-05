Volkswagen e Renault já não vão desenvolver um carro elétrico acessível em conjunto

Muitas vezes, para vingar, as marcas têm de se unir no mercado automóvel. Partilham tecnologia e design para assim criar propostas mais acessíveis e mais interessantes. A Volkswagen e a Renault tinham um projeto para um carro elétrico acessível a ser preparado, mas isso agora caiu por terra.

Volkswagen e a Renault já não vão criar carro elétrico

A Renault e a Volkswagen iniciaram conversas para criar um modelo de base comum que iria servir de base para a criação de novas propostas para ambas as marcas. Este seria um modelo que estaria acessível a todos e que teria um preço reduzido, tornado-se ainda mais interessante.

Do que se sabe agora, as marcas encerraram as negociações sobre o desenvolvimento em conjunto de um carro elétrico acessível, de acordo com um novo relatório. Isso significaria essencialmente que a Volkswagen teria usado o próximo Renault Twingo como base para seu próprio carro elétrico barato.

A empresa alemã terá supostamente abandonado as negociações. Isso parece significar que a Volkswagen agora é forçada a desenvolver o seu próprio carro elétrico acessível. A Renault parece ficar presente neste projeto e continuará a desenvolvê-lo. Com base no resultado, lançará o Twingo em 2026.

Proposta era conjunta e seria um EV muito mais barato

As conversações começaram na esperança de que o desenvolvimento conjunto significasse uma redução de custos. Mas, após vários meses de negociações, as duas marcas “não conseguiram chegar a um acordo”, segundo uma fonte não identificada presente neste processo.

Outra fonte afirma que um acordo estava muito próximo, na verdade, quando a Volkswagen decidiu desistir unilateralmente. Terá decidido desenvolver sozinha um concorrente barato para o Twingo. Aparentemente, uma decisão oficial será anunciada em algumas semanas. O CEO da Volkswagen, Thomas Schaefer, disse antes que deseja lançar um carro elétrico de preço reduzido até 2027.

Embora continue a desenvolver o Twingo por conta própria, a Renault permanece aberta a outros parceiros. Esta posição é, sem dúvida, um golpe para as esperanças do CEO Luca de Meo de uma maior cooperação entre os fabricantes de automóveis europeus. Esta iria ser usada para combater as propostas baratas que inundam o mercado, algo que a Europa pretende combater.