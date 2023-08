Questão semanal: Tem algum smartwatch?

A tecnologia já não se resume apenas ao computador, smartphone e tablet. Atualmente temos ao nosso dispor os mais variados gadgets que usamos connosco para todo o lado e um bom exemplo são os relógios inteligentes. Como tal, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se tem algum smartwatch. Participe!

Tem algum smartwatch?

Os smartwatches são um wearable relativamente recente, mas que têm tido um significativo aumento do número de adeptos e de utilizadores ao longo dos tempos. A Apple, por exemplo, é uma das mais populares marcas já com vários modelos disponíveis de relógios inteligentes, nomeadamente designados por Apple Watch. Mas muitas outras fabricantes têm tido sucesso com os seus smartwatches, como a Samsung, Xiaomi e a Huawei. E, para além disso, algumas marcas de relógios também começaram a criar os seus próprios modelos inteligentes.

Já é com bastante regularidade que vemos as pessoas na rua com o seu smartwatch ao pulso, um equipamento que definitivamente não é usado apenas para ver as horas. O seu uso é bastante vasto, permitindo fazer e receber chamadas, ver mensagens, monitorizar o exercício físico, o sono, a frequência cardíaca, aceder a várias aplicações, ativar alguma funcionalidade no smartphone, pagar contas através dos dados do nosso cartão, entre muitas mais opções.

Em 2017 questionámos os nossos leitores com esta mesma pergunta e, nessa altura, apenas 38% dos participantes disseram que tinham um smartwatch. Passados 6 anos, certamente que o cenário está um pouco (ou muito!) diferente...

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga se tem algum smartwatch. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Tem algum smartwatch? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

