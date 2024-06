Quer o Huawei Watch Fit 3? Temos excelentes notícia para comprar já este smartwatch

A Huawei renovou a sua linha de smartwatches com a chegada do Watch Fit 3. Esta proposta traz algumas novidades de peso e é muito interessante, no que toca à relação do que oferece com o seu preço. Tendo criado um interesse grande, o Pplware tem agora para todos os leitores uma oferta especial para o Huawei Watch Fit 3.

A chegada de um design inovador a este smartwatch

Este novo smartwatch distingue-se de imediato por uma caraterística única na marca e até no mercado. Falamos da sua forma, que abandona o que é tradição na Huawei e apresenta um design quadrado. Sempre vimos a Huawei com os seus relógios redondos e com formas tradicionais, mas isso muda agora.

Ao optar por um design diferente, com um ecrã quadrado, a marca consegue colocar no seu mostrador ainda mais informações, algo que é positivo para os utilizadores. Ao mesmo tempo, dá a esta peça uma linha estética diferente do normal, que certamente irá apelar a todos os que a vão usar no dia a dia para controlar os dados de saúde e bem-estar.

Aliado a esta nova "forma", a marca resolveu criar uma proposta ainda mais apelativa e que se destaca. Falamos da sua reduzida espessura (9,9 mm) e do seu peso reduzido (26 g). Quem o usa quase não nota que tem no pulso esta verdadeira peça que pode ajudar a monitorizar a sua informação vital e que funciona como um complemento para o seu smartphone.

Monitorização completa da saúde com este relógio

O HarmonyOS está já presente na versão 4 e isso cria uma combinação muito interessante para quem usa este smartwatch no dia a dia. Em primeiro lugar, é de uma simplicidade de utilização enorme e, em segundo, dá um grau de personalização grande aos utilizadores.

Sendo esta uma proposta também muito virada para o desporto, é normal vermos a presença de centenas de formas de nos exercitarmos, sempre com o máximo acompanhamento. O acesso é direto e rápido, podendo eleger os nossos desportos favoritos para ser ainda mais rápido ativarmos a monitorização. Se preferir o HUAWEI Watch Fit 3 também o deteta e controla sem a sua intervenção.

Há ainda que contar com uma monitorização em tempo real de um conjunto alargado de elementos. O HUAWEI Watch Fit 3 consegue avaliar a qualidade do sono, não apenas pelo número de horas, mas seguindo um leque de fatores. Há ainda pormenores como uma monitorização mais precisa do ritmo cardíaco e do oxigénio no sangue, que depois são analisados e mostrados aos utilizadores.

Claro que um dos pontos mais importantes neste tipo de equipamento é a sua bateria e a capacidade de termos um smartwatch que não tem de ser carregado diariamente. O HUAWEI Watch Fit 3 dá aos utilizadores essa garantia e oferece uma duração de 10 dias entre cargas, sendo também extremamente rápido a carregar, o que o torna ainda melhor.

Como este quer ser um smartwatch verdadeiramente universal, a Huawei não o restringe apenas a um sistema operativo ou a uma marca, como vemos acontecer com outras propostas. O HUAWEI Watch Fit 3 e a sua app Huawei Health podem ser usados em qualquer sistema operativo móvel e, assim, os utilizadores quer do Android, quer do iOS podem ter no seu pulso esta proposta, sem problemas de compatibilidade.

O melhor preço do Huawei Watch Fit 3 oferecido pelo Pplware

No que toca às cores, o HUAWEI Watch Fit 3 está disponível nas seguintes propostas: Preto, Rosa, Verde, Branco (fluoroelastómero), Cinzento (nylon), Branco (pele). Os utilizadores podem assim escolher entre diferentes estilos e criar a sua imagem pessoal, adaptando este smartwatch a todos os estilos e ocasiões.

Quem quiser comprar o novo Huawei Watch Fit 3 tem disponível agora o código de desconto apresentado abaixo. Este permite poupar 10% imediatamente na compra realizada na Loja online da Huawei. Após colocar o smartwatch no carrinho de compras, podem usar este cupão e obter o esperado desconto. Este desconto está disponível até ao dia 30 de junho. Boas compras!

Código de 10% de desconto: APplFIT310 Huawei Watch 3

