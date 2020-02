Samsung regista patente que mostra ecrã na parte lateral do smartphone

A Samsung tem estado na linha da frente no que respeita à inovação do segmento dos smartphones. Depois do Galaxy S20 e do dobrável Flip, uma nova patente mostra que a empresa poderá estar a trabalhar num smartphone cujo ecrã se estende à parte lateral.

Ora, não é de admirar, pois recordamos que a marca sul-coreana foi a que mais patentes registou em 2019.

Nova patente da Samsung mostra ecrã em formato ‘cascata’

A marca sul-coreana registou recentemente uma patente na United States Patent and Trademark Office (USPTO), onde se pode ver que a empresa poderá estar a trabalhar num smartphone cujo ecrã se expande até à parte lateral.

Este formato, que é conhecido como ‘waterfall’ ou ‘cascata’ em português, caracteriza-se por um ecrã que ‘cai’ para os lados, sendo que a parte lateral faz, também ela, parte do ecrã. Um dos modelos a surgir com este conceito pertence à OPPO.

Na imagem seguinte podemos ver a patente registada pela Samsung.

No design apresentado, e segundo a descrição da patente, verifica-se que o ecrã na lateral ocupa um espaço para onde também estão pensados botões físicos.

Para além disso, a patente descreve ainda um sistema de projeção, um sensor de pressão atmosférica, um sensor biométrico e igualmente um sistema de holograma.

Apesar de ainda não haver mais informações, após a divulgação da patente muitos foram os que indicam que poderá pertencer ao Samsung Galaxy Note 20.

Atualmente os smartphones que têm o ‘ecrã cascata’ são o Huawei Mate 30 Pro e o NEX 3, da Vivo, ou seja, ainda é um mercado ‘pobre’.

No entanto, relembramos que, tal como todas as outras patentes de que falamos, estas ideias podem não estar a ser concretizadas, podem não sair sequer do papel ou também já estar em fase de elaboração. Resta-nos esperar para saber.

Leia também: