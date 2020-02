Chegou o Android 11! É hora de o instalar no seu Pixel da Google

Todos os anos, de forma ritmada e muito certa, a Google traz uma nova versão do Android. Esta incorpora as novidades que a marca foi criado, abrindo assim a porta a que as marcas atualizem os seus equipamentos.

Depois de uma ameaça de chegada do Android 11, a Google resolveu agora o passo que todos esperavam. O Android 11 chegou e está disponível para ser instalado. É ainda só uma versão de testes, mas abre a porta para que em breve surja a versão final.

Chegou o Android 11 para ser testado

Há já algum tempo que a Google andava a dar mostras de que o Android 11 estava perto de chegar. Foram várias as situações em que este nome surgiu, tanto no site da Google como até em código que ia surgindo com os programadores.

Agora, e dando continuidade ao que a marca faz, surgiu a primeira versão de testes deste sistema operativo. A primeira Developer Preview deste sistema foi lançada e pode já ser instalada em qualquer um dos smartphones mais recentes da Google.

A Google traz o seu novo sistema operativo

Curiosamente, esta parece ser a primeira versão que não está disponível para outros equipamentos. Por agora apenas os Pixel têm a possibilidade de instalar esta primeira versão do Android 11, ajudando os programadores a detetar erros e as correções que foram surgindo.

Há também uma novidade, ainda que gráfica. O logótipo que a Google apresentou é novo e com uma imagem completamente nova. Lembra um telefone dos antigos, com o marcador redondo e com os diferentes números dispostos num círculo.

A Developer Preview que os Pixel podem instalar

Esta primeira versão deverá agora ser maturada e testada até à exaustão por todos os que se dispuserem a instalar o Android 11. Não é, naturalmente, uma versão para usar no dia a dia, uma vez que trará ainda alguns problemas. Ainda assim, pode ser instalada e testada.

Quanto a versões finais, é ainda muito cedo. A Google deverá apresentar a primeira beta mais estável na I/O deste ano, abrindo depois o programa de testes mais acelerado e com novas versões. Assim, e se têm um Pixel da Google, é hora de instalar o Android 11 e testar todas as novidades.