Sendo baseado no Chromium, o Edge da Microsoft consegue ser praticamente igual ao Chrome da Google. Esta similaridade leva a que existam muitos recursos que podem ser usados, aumentando ainda mais a sua utilidade.

Claro que este cenário pode ser positivo para os utilizadores, mas não o é para as empresas. Temos agora a Google a reportar problemas, alertando que a utilização do Chrome é muito mais segura que a do Edge. Está aberta uma nova guerra no mundo dos browsers.

Novos alertas da Google para o Edge

Há algum tempo que a Google e a Microsoft tentam mostrar a supremacia dos seus browsers. São conhecidos os casos em que são apresentadas notificações a revelar isso ou igualmente em que o sistema operativo tenta convencer os utilizadores a mudar.

A dar continuidade a este cenário, surge agora uma nova notificação por parte da Google, ao ser acedida a loja de extensões do Chrome pelo Edge. Dada a similaridade entre os browsers, é simples usar extensões desta loja em qualquer outro dos browsers.

Chrome é mais seguro que o browser da Microsoft?

E é precisamente aqui que a Google tenta mudar a vontade dos utilizadores. Com uma mensagem bem clara, tenta mostrar que é mais seguro o Chrome que o Edge, principalmente no que toca a esta área de extensões e funcionalidades adicionais.

Sem apresentar nenhuma justificação para a mensagem que é mostrada no acesso à loja de extensões, a Google recomenda apenas a utilização do Chrome. Claro que presente está também um link para o site da Google onde o seu browser pode ser descarregado.

Problema estará nas extensões destes browsers

Curiosamente, a Microsoft apresenta o seu Edge como sendo mais seguro do que qualquer outro browser, em especial no que toca à utilização de extensões. Sem uma lista grande de ofertas, permite aos utilizadores instalar as do Chrome com um simples clique.

Não existe também qualquer indicação da Google sobre os supostos problemas de segurança do Edge. Também a Microsoft ainda não revelou nenhuma posição face a esta notificação da loja de extensões do Chrome. Este é, principalmente, apenas mais um capítulo nesta guerra surda entre browsers.