O Google Photos é, para muitos utilizadores, uma ferramenta essencial, onde guardam todas as suas imagens. Estas são ali geridas e mantidas organizadas, como seria esperado, sendo muito simples aceder-lhes.

É claro, demasiado fácil a qualquer pessoa ver as imagens que outros têm no smartphone, o que nem sempre é desejado e pedido. Existe uma forma simples de as esconder dos olhares alheios, não as perdendo e à sua informação.

Estando integrado no Android, o Google Photos consegue ser a solução perfeita para gerir as imagens de qualquer utilizador. Para além disto, é também a solução perfeita para garantir as cópias de segurança necessárias e sempre importantes.

Esconder imagens da vista de todos

Estando acessível no sistema da Google, permite que qualquer um que tenha acesso ao smartphone possa ver todas as imagens do utilizador, sem qualquer filtro ou controlo de permissões. Há, no entanto, uma forma que podem usar para esconder da vista estas fotografias mais privadas.

Só precisam de escolher as imagens que querem esconder, carregando numa até surgir as caixas de seleção. De seguida podem alargar as escolhas e no final devem abrir o menu de topo, na área direita do ecrã. Ai só precisam de escolher Mover para o arquivo.

Ver as imagens que escondeu no Google Photos

Sempre que quiser aceder aos elementos que tem vindo a esconder nesta área, pode rapidamente fazê-o. Só precisam de abrir o menu do Google Photos, acessível do lado esquerdo, no topo, e escolher a opção certa. Falamos da entrada Arquivo.

Na área que for aberta, vai encontrar todos os elementos que enviou para arquivo no passado. Pode consultá-las de forma cronológica e até pesquisar tal como acontece nas imagens que estão fora desta área menos visível.

Recuperar imagens que guardou no Arquivo

Se pretenderem, podem também remover as imagens desta zona. Só precisam de lhe aceder, como explicado antes, e depois escolher os elementos que querem recuperar. Só precisam de carregar numa até surgir as caixas de seleção.

De seguida podem alargar as escolhas e no final devem abrir o menu de topo, na área direita do ecrã. Ai só precisam de escolher Remover do arquivo. Será mostrada no final uma mensagem a indicar que as imagens foram movidas.

Esta não é a forma segura e intransponível, mas garante aos utilizadores do Google Photos uma camada de privacidade que servirá na maioria dos utilizadores do Android e deste excelente serviço da Google.