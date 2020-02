As notícias sobre o Coronavírus não deixam de surgir. No que respeita à Apple, já tínhamos dado conta das dificuldades que a empresa de Cupertino está a passar devido ao surto.

Agora é possível que o lançamento do iPhone 9 seja adiado, uma vez que a Apple tem uma capacidade de produção inferior a 50%.

As últimas notícias indicam que o Coronavírus COVID-19 já fez 2 361 mortos e infetou 77 918 pessoas. O primeiro caso de um português infetado, que se encontra no Japão a bordo do navio Diaomond Princess, foi também divulgado.

Nomeadamente no mundo da tecnologia, as últimas notícias mostram que a entrega de PCs em 2020 poderá baixar até 9%, e a Samsung fechou a fábrica do Galaxy Z Flip, após o vírus chegar à Coreia.

Apple tem menos de 50% da capacidade de produção do iPhone 9

A empresa de Cupertino foi uma das grandes afetadas pelo Coronavírus, tendo encerrado as suas lojas e escritórios na China, no início de fevereiro. Alguns desses espaços foram reabrindo a meio do mês, mas com algumas limitações e indicações.

Já no início deste mês, a Foxconn mostrava preocupação relativamente à produção do iPhone 9 e do iPhone 12.

Agora a Apple terá mesmo que adiar o lançamento do iPhone 9, também conhecido como iPhone SE 2. O motivo é que a capacidade de produção da empresa é inferior a 50%.

Inicialmente, a Foxconn pretendia retomar pelo menos metade da produção na China até ao final de março e, por sua vez, reconquistar 80% dessa capacidade em março.

iPhone 9, ou iPhone SE 2, poderia ser apresentado já a 3 de abril

Tal como demos a conhecer recentemente, a Apple deveria realizar um evento no dia 31 de março, por conseguinte, estimava-se que o novo smartphone chegasse ao mercado já no dia 3 de abril.

No entanto, como é possível imaginar, com as limitações na linha de produção, será praticamente impossível responder com sucesso aos prazos estabelecidos.

