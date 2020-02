A Microsoft tem uma postura face ao seu software que muitos consideram demasiado protetora. Promove demasiadas vezes as suas aplicações, em detrimento do que a concorrência oferece, muitas vezes bloquear a sua utilização.

São já muitas as vezes que os utilizadores do Windows 10 se depararam com situações em que surge no menu iniciar a promoção destas apps. Agora, e com o novo browser já disponível, é a vez do Firefox ser a vítima, com o Edge a ser recomendado.

Microsoft volta à carga com publicidade

Esta não parece ser um destaque generalizado, mas a verdade é que muitos utilizadores estão a relatar que há uma novidade a surgir no Windows 10. No menu iniciar está a surgir uma informação que tenta levar o utilizador a trocar o Firefox pelo novo Edge.

Este surge de forma muito discreta, mas numa posição de elevado destaque. Logo no topo deste menu, a Microsoft coloca um ícone que questiona o utilizador se ainda usar o Firefox. Naturalmente que o pretendido é principalmente a mudança para o Edge.

Firefox é a mais recente vítima

Esta parece surgir apenas aos utilizadores que usam o browser da Mozilla, não havendo relato de situações em que seja apresentado a utilizadores que usem outros browsers, nomeadamente o Chrome, que é atualmente o mais usado na Internet.

Outras situações relatadas apontam também para que uma informação similar esteja a surgir a quem pesquisa pelo Internet Explorer. Neste caso, e sendo um browser diferente, surge quando é usada a caixa de pesquisa do Windows.

Edge parece estar a ser forçado aos utilizadores

Neste caso, a mensagem parece surgir quando o utilizador não tem o Edge instalado e tenta usar o browser mais antigo da Microsoft. Provavelmente esta é uma situação em que a Microsoft quer simplesmente forçar uma atualização do seu software.

Claro que a comunidade do Reddit, onde estas situações foram relatadas, reagiu de forma rápida e direta. Muito apontam e questionam porque a Microsoft não fez esta abordagem com o Chrome, que tem claros problemas de gestão de recursos.

Quer obrigar browser no Windows 10?

Claro que estas notificações da Microsoft podem ser removidas, de forma simples, rápida e definitiva. Basta que seja desativada a opção “Apresentar sugestões ocasionais em Início”, presente no separador Início, na área Personalização das Definições do Windows 10.

Apesar de parecer lógica, esta abordagem da Microsoft no Windows 10, esta não deverá ser a forma correta de conseguir cativar novos utilizadores para o Edge. Este browser já provou a sua qualidade e deverá em breve conquistar uma fatia interessante do mercado.