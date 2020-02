Câmaras do OnePlus 8 serão piores que as do OnePlus 7T?

Com lançamento para março ou abril, a nova série 8 da OnePlus já faz correr muita tinta sobre as suas futuras características.

Uma nova informação vem expor as possíveis características do OnePlus 8, mostrando uma estranha combinação de câmaras.

As novidades sobre os novos equipamentos da OnePlus são cada vez mais. Depois de conhecermos ontem as possíveis características do OnePlus 8 Pro, chegam-nos agora alguns dados sobre o seu irmão, o OnePlus 8.

No entanto, com estes novos dados, fica a dúvida no ar sobre o sistema de câmaras. Estaremos perante um recuo de qualidade face ao OnePlus 7T.

Conheça as características do OnePlus 8

Segundo uma imagem partilhada pela conta de Twitter @MayurGadhiya6, podemos ver aquela que parece uma imagem real do novo dispositivo da OnePlus. Nesta publicação podemos encontrar uma listagem de características deste novo modelo.

Para começar, o ecrã será AMOLED de 6,55”, com uma taxa de atualização de 90 Hz. Além disso, deverá ser curvado nas extremidades, como já acontece no OnePlus 7 Pro.

De fábrica este equipamento deverá trazer o Android 10 e, segundo a descrição da imagem, deverá trazer um processador Qualcomm Snapdragon XX5.

No entanto é nas câmaras que este novo equipamento cria uma maior surpresa. Com uma combinação tripla de câmaras de 48 + 12 + 2 MP, esta aparenta ser inferior à combinação de 48 + 12 + 16 MP que encontramos no seu antecessor, o OnePlus 7T. Fica no entanto a ressalva que, embora a nível de Megapixeis a combinação seja inferior, não quer dizer que o resultado final siga a mesma tendência tendo em conta que há vários sensores que contam para o resultado final como o sensor, o software, etc.

Já a câmara frontal, como podemos ver na imagem, deverá estar localizada no canto superior esquerdo ao estilo do que a Samsung apresentou no S10.

Agora que começa a encurtar o tempo para a apresentação da série 8 da OnePlus, começa a aumentar a expectativa para conhecer todas as novidades destes novos modelos.