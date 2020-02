O Mate 30 Pro da Huawei está mesmo a chegar às lojas em Portugal

A Huawei tem feito um esforço notável para colocar o seu Mate 30 Pro no mercado. Depois de todos os problemas que os EUA criaram, a marca resolveu assumir este smartphone e a ausência dos serviços de Google.

Assim, tratou de o colocar no mercado, abrindo as portas à sua loja de apps. Portugal já o tinha à venda em regime de exclusividade e agora prepara-se para o receber de forma total. O Mate30 Pro da Huawei está mesmo a chegar às lojas portuguesas.

Mate 30 Pro já pode ser comprado por todos

Não tem sido sobretudo fácil o processo de venda do novo Mate 30 Pro da Huawei. A marca está com número de vendas elevadas no seu país de origem, o que também se tem certamente propagado pela Europa e outros continentes.

Portugal está na lista de países onde este smartphone já podia ser comprado. Inicialmente, a Huawei resolveu fazer esta venda em exclusivo na sua loja Huawei Experience Store, no Centro Comercial Colombo. Esse momento passou e a partir de dia 13 de fevereiro, o smartphone da Huawei vai estar, entretanto, disponível em lojas selecionadas.

Oferta a acompanhar a venda em Portugal

O lançamento do Mate 30 Pro é acompanhado por uma campanha especial, entre os dias 13 de fevereiro e 12 de março, em que é oferecido o tablet Huawei MediaPad M610. Este novo tablet da Huawei veem redefinir os padrões de entretenimento no setor dos tablets inteligentes e é conhecida pelo seu excelente desempenho, uma bateria de longa duração e um sistema de som premium.

Neste smartphone encontramos um sistema de quatro câmaras. Uma câmara SuperSensing de 40MP, uma câmara Cine de 40MP, uma câmara telefoto de 8MP e uma câmara com deteção de profundidade 3D. Há igualmente uma bateria de 4500mAh, que pode ser carregada rapidamente com 27W de energia por carregamento sem fios e 40W em carregamentos por cabo.

Especificações de topo numa máquina excecional

Neste o smartphone poderá tirar partido da Huawei App Gallery, a loja de aplicações da marca. Neste momento, a Huawei App Gallery conta com mais de 390 milhões de utilizadores ativos mensais, nos mais de 179 países/regiões onde está disponível com as suas mais de 1,2 milhões de aplicações.

Esta venda agora alargada poderá provar igualmente o que há muito se espera. O Mate 30 Pro é um excelente smartphone, com já provámos, e que a falta da loja de apps da Google pode ser facilmente ultrapassada, como também já explicámos.