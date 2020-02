SEF com sistema de reconhecimento facial no Aeroporto de Lisboa

Os aeroportos também já usam reconhecimento facial devido à “segurança máxima” necessária. Se considera que só nos outros aeroportos é que existe tecnologia de ponta é melhor mudar de opinião.

O Aeroporto de Lisboa tem agora uma nova área de controlo onde o SEF aposta no reconhecimento facial.

Uma nova área de controlo de chegadas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa entrou hoje em funcionamento, destinada essencialmente aos voos do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Croácia, revela a Lusa.

SEF tem duas e-gates para reconhecimento facial

Segundo o SEF, neste novo espaço do Aeroporto Humberto Delgado foram colocadas sete posições de controlo de passageiros, duas das quais ‘e-gates’ para controlo automatizado de fronteira, que pretendem reduzir as filas de espera e assegurar “um mais rápido controlo” na chegada dos passageiros. O sistema foi hoje inaugurado com os passageiros de um voo proveniente do Reino Unido.

Cristina Gatões, diretora do SEF, referiu que esta nova área vai permitir o processamento de 700 passageiros por hora e cerca de 30 voos por dia.

Estes sete equipamentos eletrónicos fazem parte dos 49 ‘e-gates’ de nova geração que o SEF adquiriu e que vão entrar em funcionamento nas próximas semanas nos aeroportos de Faro e Madeira e que permite processar “de forma mais célere a leitura dos passaportes com dados biométricos”, segundo a Lusa.

Para o Porto também está prevista a entrada em funcionamento deste sistema, mas ainda não há data. A verificação por reconhecimento facial permite o embarque em cerca de metade do tempo dos processos tradicionais.

“Esta resposta tecnológica vale cerca de cinco milhões de euros de investimento publico em 49 novas posições de controlo eletrónico”, disse aos jornalistas o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, adiantando que a maior colocação destas estruturas vai acontecer no aeroporto do Porto, numa total de 16 novas unidades, devido ao seu crescimento.

