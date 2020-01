Com o Mate 30 Pro já no nosso mercado, a Huawei aposta forte num equipamento com caraterísticas únicas. É um dos melhores smartphones do mercado, com câmaras de topo e hardware que se destaca.

Claro que a tem a caraterística de não trazer serviços da Google, fruto dos problemas com os EUA. Esta poderia parecer uma limitação, mas rapidamente é ultrapassada. Para o provar, mostramos como instalar os serviços e apps da Google no Mate 30 Pro.

Instalar os serviços e apps neste Huawei

Mesmo sem os Serviços da Google, o Mate 30 Pro é um smartphone único. É um exemplo no campo da fotografia, do hardware e da bateria. Há ainda os HMS (Huawei Mobile Services) que se preparam para ser uma alternativa a tudo o que a Google tem.

No entanto, muitos querem ter a Google presente. Para isso temos a receita perfeita, que requer apenas uma pen USB-C, um cabo adaptador e uma pen UBS, ou um cartão de memória.

Precisam ainda de descarregar e descomprimir este ficheiro para a pen e ligá-la ao Mate 30 Pro. Este poderá estar com uma reposição de fábrica e já ligado à Internet. Com os requisitos cumpridos, só precisam de seguir os passos apresentados no nosso vídeo.

Passos adicionais a tomar no Mate 30 Pro

Uma vez executados estes passos, vão ter de imediato os serviços da Google presentes no Mate 30 Pro. Podem comprová-lo com a configuração da loja da Google e com o acesso pelas Definições à área da Google. Aqui encontram tudo o que precisam.

Restam apenas 2 passos essenciais para colocar o smartphone pronto a ser usado. O primeiro é simples e já o mostrámos.

Falamos da passagem dos dados do utilizador e apps do smartphone anterior. Usem o Phone Clone e este será um processo rápido. O vídeo abaixo mostra como o podem fazer.

Por fim é só instalar as apps da Google

Por fim, e este é um processo mais demorado, devem instalar todas as apps da Google que precisam. Estas vão chegar via Play Store e devem ser instaladas uma a uma, de forma manual.

Procurem as apps, da mesma forma que o faziam antes e escolham a opção instalar. Podem igualmente usar este truque.

Está assim explicada a forma simples de ter os serviços e as apps da Google no Huawei Mate 30. Qualquer utilizador consegue realizar esta instalação, sem qualquer problema.